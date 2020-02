Найромантичніша афіша року: Tinder-вечірка та кохання у мистецтві

Афіша до Дня закоханих, звісно, присвячена любові у найрізноманітніших її проявах – до мистецтва, мотоциклів або до себе. Обирайте ваш варіант і святкуйте!

Кохання у мистецтві

Що цікавого: Шукаєте нестандартний подарунок для коханої людини? Інтерактивна екскурсія колишнім особняком Терещенків – завжди чудова ідея! У музеї:

говоритимуть про різнобарвну палітру кохання;

в експозиції музею міркуватимуть над тим, як трансформувалась інтерпретація кохання крізь віки;

декламуватимуть вірші про кохання кращих представників кожної епохи;

повідають про особисте життя художників та видатних постатей XVIII – XX ст.

Коли: 14 лютого

Де: Київська картинна галерея (вул. Терещенківська, 9)

Скільки: 90 грн

Більше інформації: Facebook

Благодійний бал «All you need is LOVE»

Що цікавого: Ви – у найліпшій сукні чи смокінгу. Поряд – ваша кохана людина, друг чи навіть майбутнє кохання (хто знає?).

Усе це про Благодійний бал «All you need is LOVE». І це не тільки про кохання, романтику та розваги. Бал влаштовують, щоб допомогти одній людині пережити подібні моменти.

Ця людина – Данил Патенко. Чудовий, відкритий та мрійливий 18-тирічний хлопець, якого настигла біда – хвороба. Дані потрібна пересадка кісткового мозку за кордоном.

Коли: 14 лютого

Де: Колонна зала КМДА (вул. Хрещатик, 36)

Скільки: 250 грн

Більше інформації: Facebook

Tinder Party

Що цікавого: Знаєш, що таке Tinder-вечірка? Це круте party, яке не залишить тебе сумувати у день всіх закоханих! Не проблема, якщо в тебе немає пари, Гидкий Койот допоможе познайомитися та драйвово провести ніч. Навіть якщо ти вже маєш другу половинку – приходьте разом. На барній помістяться всі.

На вході вам запропонують браслети одного з трьох кольорів:

Зелений – відкритий до знайомств

Жовтий – вже маю стосунки

Червоний – не знайомлюсь

Обирай свій колір та відривайся на повну. Coyote Ugly – connection hearts.

Коли: 14 лютого

Де: «Гадкий койот» (вул. Мечникова, 9-А)

Скільки: Не вказано

Більше інформації: Facebook

Кураж Basic February

Що цікавого: Тема Куражу – self-love. Їж піцу після дванадцятої та хай тобі не буде соромно за це. Ходи з патчами цим містом. Красуйся перед дзеркалом і роби смішні селфі. Вдягайся так, як подобається тобі. Подорожуй або валяйся під ковдрою. Хочеш, іди на йогу, а хочеш – ні. Люби за те, що ти в себе є. Кохання трапляється не тоді, коли ти знайшов свою половинку. Ти – єдине ціле і любов починається в тобі.

У спешл-програмі вихідних:

кіно і лекції про кохання,

весілля на Куражі,

інклюзивний speed dating,

музика від локальних діджеїв,

фотографії на пам’ять,

аватарки від Діми Мунтяна,

шопінг на барахолці,

тату,

free hugs,

self-love фотозона.

Тут все просто – кохання до себе переможе.

Коли: 15-16 лютого

Де: ВДНГ

Скільки: 150 грн

Більше інформації: Facebook

День закоханих на Даринку

Що цікавого: 12:00-18:00 – «Чарівне фотодзеркало», де кожен зможе безкоштовно зробити та роздрукувати фото на згадку

13:30-17:00 – Шоу ілюзій

15:00-15:30 – Шоу диму, вогню та мильних бульбашок

12:00-18:00 – Тематичний аквагрим для дітей та дорослих

12:00-18:00 – Майстер-клас із англійського мистецтва стрінг-арту й можливість створити власну картину

12:00-18:00 – Майстер-клас з крафтових листівок для закоханих

12:30-17:30 – Кролик покаже фокуси, та якщо будете себе гарно вести – напоїть чаєм та пригостить чарівними солодощами

12:30-17:30 – Променад Червоної королеви та її стражників територією маркет-моллу

12:00-18:00 – Магія чарівних мімів

12:30-17:30 – Купідон, який стріляє з луку прямо в серця

Королівський крикет, дивовижні декорації, конкурси та подарунки – все це, та більше чекатиме вас на Даринку у ці святкові дні.

Коли: 15 лютого

Де: Даринок (вул. Біломорська, 1)

Скільки: Не вказано

Більше інформації: Facebook

День настільних ігор

Що цікавого: Екватор лютого – ідеальний час, щоб весело провести час разом із близькими друзями та коханими, граючи у найяскравіші та найкреативніші настільні ігри.

Як все проходить? Вас зустрічає ігровий майстер, допомагає обрати гру, проводить за стіл, пояснює суть гри та правила, допомагає зробити перші ходи, відповідає на запитання, що можуть виникнути у процесі гри. А офіціанти бару забезпечують вас напоями та смаколиками!

Коли: 15 лютого

Де: TIKI Bar (вул. Басейна, 12)

Скільки: 100 грн

Більше інформації: Facebook

День закоханих у мотоцикли

Що цікавого: Парні тренування до Дня закоханих. Зробіть подарунок для коханої людини та подаруйте нові враження. Вас одночасно буде тренувати досвідчений тренер, який до того ж зробить кілька фото на згадку.

Коли: 16 лютого

Де: MotoHub (вул. Сім‘ї Хохлових, 12)

Скільки: від 200 грн

Більше інформації: Facebook

Crystal by Cirque du Soleil

Що цікавого: Перша акробатична вистава на льоду найвідомішого цирку світу – в Україні!

Це неймовірне шоу поєднує циркове мистецтво та фігурне катання у приголомшливій новій постановці. Українські глядачі будуть здивовані приголомшливою демонстрацією акробатики, що кидає виклик гравітації, в поєднанні з неймовірними навичками фігурного катання. Це унікальна вистава Cirque du Soleil, аналогів якої ви ніколи не бачили.

Коли: 13-16 лютого

Де: Палац Спорту

Скільки: 999-3039 грн

Більше інформації: Facebook

Ексклюзивна екскурсія «Кохання великих українців»

Що цікавого: Про кого у снах мріяла Леся Українка? Скільки розбив сердець Іван Мазепа, та чи був Степан Бандера турботливим батьком для своїх трьох дітей?

Ексклюзивно у музеї відбудеться авторська екскурсія з Бондаренко Аллою.

Коли: 16 лютого

Де: Музей Становлення української нації (вул. Лаврська, 27)

Скільки: 100 грн

Більше інформації: Facebook

Екскурсія: «Романтичний Київ: історія лірики»

Що цікавого: Всеохопна історична наука сповнює навіть такого роду свято, як День Святого Валентина! Титанічний вплив на свідомості людей та масштабні зрушення їхнього єства – як часто усе це було спричинено коханням, однією із небагатьох речей, що є не від світу цього.

Найбільш драматичні історії кохання видатних людей Києва та відповідні місця на мапі столиці України, де ці історії розгорялися, та їхній вплив на свідомість та менталітет усього народу – усе це чекатиме вас на екскурсійній програмі під назвою «Романтичний Київ: історія лірики».

Коли: 14-16 лютого

Де: парк Тараса Шевченка

Скільки: Не вказано

Більше інформації: Facebook

Презентація проєкту «Підслуханий музей. Пейзаж»

Що цікавого: «Підслуханий музей» – це серія музично-звукових інтервенцій в залах Національного художнього музею України. Задум композиторів Олега Шпудейка і Олексія Шмурака – відтворити зображений на картинах звуковий світ, опосередковано зафіксований художником у візуальних образах.

Коли: 15 лютого

Де: Національний художній музей України (вул. М. Грушевського, 6)

Скільки: Не вказано

Більше інформації: Facebook

Олександр Ройтбурд. Життя на столі

Що цікавого: На виставці в «Дукаті» представлено тринадцять натюрмортів, написаних художником за останній рік. Цього разу у фокусі його уваги опинилася площина круглого стола, де з’являються лаконічні натюрморти з особистих речей – неначе героїв театральних скетчів, що оповідають про життя на столі.

Коли: 14 лютого – 8 березня

Де: «Дукат» (вул. Володимирська, 5)

Скільки: Не вказано

Більше інформації: Facebook

У неї борода! Дискусія про мистецтво та кордони уявного

Що цікавого: PinchukArtCentre запрошує на дискусію про межі уявного та обговорення відеороботи Юлі Голуб «Дивись, у неї борода!» за участю самої художниці та очільниці сектору кіно в Українському інституті Олі Бірзул.

Цьогорічна публічна програма розгортається навколо трьох основних тем:

Від реального до уявного: мистецтво в очікуванні майбутнього

Між художнім твором мистецтва та працею митця

Суспільство та сучасне місто: як налагодити спілкування за допомогою мистецтва

Коли: 16 лютого

Де: PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська/ Басейна, 1/3-2)

Скільки: Вхід вільний, необхідна реєстрація

Більше інформації: Facebook

«Ветеранський театр»

Що цікавого: Вистава соціального англомовного театру «Ветеранський театр», до трупи котрого входять ветерани АТО та волонтери. Прем’єрою цього дивовижного театру стала вистава за п’єсою Вільяма Шекспіра «Дванадцята ніч». Глядачів, безумовно, захопить сучасна оригінальна режисура Олексія Гнатковського, яка не тільки надає можливість поринути в світ театру, але й дарує спілкування з друзями.

Коли: 16 лютого

Де: Київський міський Палац ветеранів (вул. Бастіонна, 11)

Скільки: Не вказано

Більше інформації: Facebook

Перше фото: valeria_aksakova / Freepik