У Києві відкрилася виставка номінантів Шевченківської премії 2020 року

У Києві в Музеї кіно Довженко-Центру відкрилася виставка “Короткий список”, на які представлено мистецькі проєкти номінантів національної премії імені Тараса Шевченка 2020 року у категорії “Візуальне мистецтво”.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Шевченківська премія є, безумовно, спадком радянських часів, але в сучасних умовах, за відсутності достатньої кількості та якості інструментів оцінки, саморефлексії, формування ієрархії у мистецькому середовищі тощо, ця премія може сприяти оздоровленню креативних практик у країні”, - сказав голова Комітету з національної премії імені Тараса Шевченка Юрій Макаров.

Виставка "Короткий список" / Фото: Багмут Павло. Укрінформ

Генеральний директор Довженко-Центру Іван Козленко зазначив, що Шевченківська премія довгий час залишалася символом незмінності пострадянських культурних практик, що оберталися навколо ідеології, а не мистецтва. За його словами, нарешті прийшов час реформувати і її як важливий державний інститут, і символічним є те, що перезапуск премії відбувається у новоствореному Музеї кіно.

Виставка номінантів Шевченківської премії / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

“Виставка сучасних митців-номінантів на здобуття Шевченківської премії в категорії візуальне мистецтво відбувається в Довженко-Центрі – інституції, з перезапуску котрої п’ять років розпочався процес реформування державних культурних інституцій”, - сказав він.

Заступниця міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк зазначила, що потрібно робити так, аби впродовж року люди обговорювали переможців Шевченківської премії, щоб ті мали виставки, концерти та зустрічі. За її словами, люди, які отримали Шевченківську премію, мають ставати “українськими селебріті”.

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В рамках виставки будуть представлені проєкти “Імперія снів” Сергія Браткова, “Карусель” Олександра Глядєлова та “(не)означені” Нікіти Кадана.

Ідея створення виставки належить членам Комітету премії Владі Ралко, Тетяні Кочубінській, Михайлові Рашковейцькому.

Виставка працюватиме з 14 лютого по 4 березня. Виставка не рекомендована до відвідування дітьми до 16 років.