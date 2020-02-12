Найстарішим чоловіком у світі визнали 112-річного японця
Про це повідомляє Kyodo News.
"Ватанабе був визнаний найстарішим чоловіком у світі після того, як попередній володар цього титулу, Масадзо Нонака з найпівнічнішого японського острова Хоккайдо, помер 20 січня 2019 року у віці 113 років", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Ватанабе народився 5 березня 1907 р. у родині фермерів. Він переїхав до Тайваню у 20-річному віці і прожив там 18 років. Повернувся до Японії після Другої світової війни і до виходу на пенсію працював на державній службі.
Довгожитель має п’ятьох дітей, 12 онуків, 16 правнуків та одного праправнука.
Нині він проживає у будинку пристарілих у місті Дзьоецу, що у префектурі Ніїгата.
Чоловік не скаржиться на здоров'я, а секретом свого довголіття називає сміх.
Варто зазначити, що найстаріша жінка Японії, 117-річна Кане Танака з префектури Фукуока, також увійшла до Книги рекордів Гіннесса як найстаріша мешканка планети.
Загалом, Японія є рекордсменом за кількістю довгожителів.13 вересня 2019 року стало відомо, що число японців віком від 100 років перевищила 70 тис. осіб.
Фото: Kyodo News