Найстарішим чоловіком у світі визнали 112-річного японця

Книга рекордів Гіннеса визнала найстарішим чоловіком на Землі 112-річного японця Чітецу Ватанабе.

Про це повідомляє Kyodo News.

"Ватанабе був визнаний найстарішим чоловіком у світі після того, як попередній володар цього титулу, Масадзо Нонака з найпівнічнішого японського острова Хоккайдо, помер 20 січня 2019 року у віці 113 років", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Ватанабе народився 5 березня 1907 р. у родині фермерів. Він переїхав до Тайваню у 20-річному віці і прожив там 18 років. Повернувся до Японії після Другої світової війни і до виходу на пенсію працював на державній службі.

Довгожитель має п’ятьох дітей, 12 онуків, 16 правнуків та одного праправнука.

Нині він проживає у будинку пристарілих у місті Дзьоецу, що у префектурі Ніїгата.

Чоловік не скаржиться на здоров'я, а секретом свого довголіття називає сміх.

Варто зазначити, що найстаріша жінка Японії, 117-річна Кане Танака з префектури Фукуока, також увійшла до Книги рекордів Гіннесса як найстаріша мешканка планети.

Загалом, Японія є рекордсменом за кількістю довгожителів.13 вересня 2019 року стало відомо, що число японців віком від 100 років перевищила 70 тис. осіб.

Фото: Kyodo News