Джамала вагітна другою дитиною
Цю інформацію проекту Крим.Реалії підтвердила піар-менеджер співачки Альона Піонтковська.
Сама ж Джамала про свій цікавий стан натякнула в Instagram. Вона розмістила фото з чоловіком і сином, на якому притискає руку до свого округлого живота.
Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана, Как взвешенная крупа, норма. Но ты постучал, дал знак, что здесь, Пристыдил меня, что я вновь не сама. И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем. И со вселенной внутри ожидаю тебя, Да что там — души не чаю. Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний! ⠀ #masallah👀
Як відомо, 27 березня 2018 року Джамала народила первістка - сина Еміра-Рахмана.