Джамала вагітна другою дитиною

Переможниця Євробачення-2016 українська співачка Джамала чекає на другу дитину.

Цю інформацію проекту Крим.Реалії підтвердила піар-менеджер співачки Альона Піонтковська.

Сама ж Джамала про свій цікавий стан натякнула в Instagram. Вона розмістила фото з чоловіком і сином, на якому притискає руку до свого округлого живота.

Як відомо, 27 березня 2018 року Джамала народила первістка - сина Еміра-Рахмана.