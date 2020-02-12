Джамала вагітна другою дитиною

Джамала вагітна другою дитиною

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Укрінформ
Переможниця Євробачення-2016 українська співачка Джамала чекає на другу дитину.

Цю інформацію проекту Крим.Реалії підтвердила піар-менеджер співачки Альона Піонтковська.

Сама ж Джамала про свій цікавий стан натякнула в Instagram. Вона розмістила фото з чоловіком і сином, на якому притискає руку до свого округлого живота.

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Як відомо, 27 березня 2018 року Джамала народила первістка - сина Еміра-Рахмана.

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