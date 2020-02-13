13 лютого: народний календар і астровісник

Нині Микити; чи не рано ще “добрі чоботи ховати”, куди подіти лінощі та що робити з марнославством.

Сьогодні церква згадує святителя Микиту, затворника Печерського. З Микитою відбулась прецікава історія. Жив він у ХІІ столітті. Майже хлопчиком потрапив у Києво-Печерський монастир. Спочатку був послушником, потім братія постригла його в ченці. Ходив він у монахах, але невдовзі вирішив піти у затвор – тобто, молитися і постувати усамітнено. Старі монахи всіляко відмовляли Микиту від такої сумнівної справи, але він не послухався їх. Спочатку все було начебто чудово, втім зовсім скоро молодий чернець впав у спокусу: до нього у вигляді Ангела явився біс і сказав: «Микито, чи не забагато ти молишся? Давай-но зробимо так: ти будеш лише читати й повчати інших, а я молитимуся за тебе». Микита погодився. Відтоді біс оселився в келії Микити й робив вигляд, що молиться за ченця, а сам лише черево собі чухав та з радощів хвоста крутив. А Микита чудесним чином вивчив на пам’ять увесь Старий Заповіт, який міг цитувати цілими книгами, точнісінько так, як доктор Пі колись показував фокуси з числами. Натомість не міг і слова прочитати з Євангелія і забув «Отче наш». Чим би це закінчилося – відомо, але святі старці прийшли й молитвами вигнали біса, врятувавши таким чином Микиту від загибелі. Відтоді Микита жив у пості й молитві, в усьому слухаючи старших наставників, а невдовзі став досить досвідченим у духовному житті ченцем. Його навіть обрали єпископом у Новгороді. Там він і помер, там і по сьогодні знаходяться його мощі.

На Микити українські селяни не святкували, чекали Стрітення – останнього великого свята зими, своєрідного пограниччя між зимою і весною. А ще казали: «Лютий додає до весни охоти, але ти взувай ще добрі чоботи».

Іменинники сьогодні Микита, Віктор, Євдоксія.

20-ий місячний день. Місяць у Терезах. Попри те, що сьогодні лише четвер, робочий день тижня, але нездоланно тягнутиме до розкоші та ліні. Але не піддавайтеся її мило-улесливому шепотінню! До 17 лютого, коли Меркурій почне рухатися в ретроградному напрямку, ми будемо отримувати “послання” з зовнішнього світу — певні прямі або завуальовані знаки і натяки. Можливі різні чудасії, непорозуміння, плутанина, помилки; всі наші плани, якщо ми не будемо готові до змін, можуть бути зруйнованими. Здорове честолюбство сьогодні може допомогти, а хворобливе марнославство — навпаки, нашкодити.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1911 році – -29,1 а найтеплішим у 1995 — +10,2.