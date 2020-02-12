Онук королеви Єлизавети після 12 років шлюбу вирішив розлучитися

Онук королеви Єлизавети після 12 років шлюбу вирішив розлучитися

Укрінформ
Онук королеви Єлизавети Пітер Філліпс та його дружина Отем оголосили про розлучення.

У їхній заяві сказано, що це рішення - "найкращий варіант для їхніх двох дітей та дружби, що триває", повідомляє ВВС Україна.

Пара підтвердила, що живе окремо і спільно опікуватиметься двома доньками - дев'ятирічною Саванною та семирічною Айлою.

Обидві їхні родини "засмучені", але "повністю підтримують" рішення спільно виховувати дітей, сказано в заяві.

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Королеві та іншим членам королівської родини повідомили про цей крок торік.

42-річний Філліпс — син принцеси Анни та її першого чоловіка, капітана Марка Філліпса. Він є  найстаршим онуком королеви та герцога Единбурзького.

Нагадаємо: Філліпс зустрівся з канадійкою Отем Келлі у 2003 році в Монреалі на перегонах Гран-прі Канади. Вона була консультантом із менеджменту. Перед одруженням відмовилася від своєї католицької віри, що дозволило її чоловіку залишитися в черзі на королівський престол.

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