Онук королеви Єлизавети після 12 років шлюбу вирішив розлучитися

Онук королеви Єлизавети Пітер Філліпс та його дружина Отем оголосили про розлучення.

У їхній заяві сказано, що це рішення - "найкращий варіант для їхніх двох дітей та дружби, що триває", повідомляє ВВС Україна.

Пара підтвердила, що живе окремо і спільно опікуватиметься двома доньками - дев'ятирічною Саванною та семирічною Айлою.

Обидві їхні родини "засмучені", але "повністю підтримують" рішення спільно виховувати дітей, сказано в заяві.

Королеві та іншим членам королівської родини повідомили про цей крок торік.

42-річний Філліпс — син принцеси Анни та її першого чоловіка, капітана Марка Філліпса. Він є найстаршим онуком королеви та герцога Единбурзького.

Нагадаємо: Філліпс зустрівся з канадійкою Отем Келлі у 2003 році в Монреалі на перегонах Гран-прі Канади. Вона була консультантом із менеджменту. Перед одруженням відмовилася від своєї католицької віри, що дозволило її чоловіку залишитися в черзі на королівський престол.