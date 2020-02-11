Співачку Камалію обікрали в Ocean Plaza

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом крадіжки мобільного телефону у співачки.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

"До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у відвідувачки магазину на вулиці Антоновича вкрали мобільний телефон. На місці події правоохоронці провели ряд першочергових слідчих дій, відпрацювали відео з камер спостереження, опитали свідків та постраждалу", - йдеться у повідомленні.

Попередньо поліцейські встановили, що коли жінка відволіклася на товар, невстановлена особа витягнула у неї із кишені смартфон.

Правоохоронці проводять розшукові заходи для встановлення та затримання особи, причетної до вчинення цього кримінального правопорушення.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) ККУ.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Раніше співачка Камалія повідомила в Instagram, що у неї вкрали телефон в Ocean Plaza (вулиця Антоновича, 176).

Фото: golos.ua