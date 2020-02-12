12 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні Трьох Святих; у кого починається весільний сезон, чому не можна нині прясти і балансуємо разом із Терезами.

Сьогодні вшановується пам’ять вселенських учителів і святителів церкви Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. Григорій, так само як і його товариш Василій Великий, належав до каппадокійської аристократії. Разом вони закінчили язичницьку школу в Афінах, разом пішли у пустелю до сирійських монахів, де проводили подвижницьке життя, разом повернулися з пустелі до міста. У них були протилежні характери. Василій – різкий, часом нетактовний і впертий, любив керувати і вмів бути політиком. Григорій – м’який, делікатний, понад усе цінував тишу і терпіти не міг публічності. Його листи, проповіді та поетичні твори сповнені ліризму. З усіх християнських ораторів він був чи не найпопулярнішим. Василій Великий, котрий 372 р. став єпископом, мав велику пошану серед бідняків (створював лікарні і притулки, усіляко опікувався знедоленими), він також сформулював основні принципи східного чернецтва та був непримиренним борцем з аріанською єрессю. Майже вся сім’я Василія Великого канонізована (починаючи з бабусі і закінчуючи п’ятьма сестрами та братами, найвідомішим з яких є св. Григорій Нісський). Іоанн Златоуст – молодший сучасник Василія Великого та Григорія Богослова, прославився як видатний пастор, знавець людських душ: він вмів побачити в людині головне, виокремити цінне від другорядного і наносного. Помер Іоанн Златоуст на засланні у Вірменії. Останніми словами святого були: «Слава Богу за все!» Вони були різними людьми – Василій, Григорій та Іоанн. У кожного були свої чесноти і свої вади, як і в кожної людини. Головне, що їх об’єднувало – любов до Бога та до ближнього, у якому вони бачили передусім Христа. Після смерті ця ж любов поєднала їх у святості.

В народі цей день називали просто – Трьох Святих. У цей день не можна було прясти, щоб протягом року не було наривів. А ще вважалося, що цього дня в лісах між звіриною починається «весільний» сезон. За поведінкою звірів передбачали погоду: якщо зайці набігали зі степу до саду, то це віщувало морози, коли ж миші вибігали на лісовий настил – до відлиги.

Іменинники сьогодні Василі, Григорії та Івани.

19-ий місячний день. Місяць у Терезах. Будь-які емоції, почуття сьогодні важко приховати. Вони потужні, яскраві й промовисті. Особливо в побуті, в стосунках із рідними і близькими. Ми можемо бути занадто емоційними в разі невдоволення кимось чи чимось. Тому декому буде важко сконцентруватися, особливо на праці, яка не надихає, а є рутинною. Найліпше, якщо кожен знайде сьогодні собі заняття за смаком і за покликанням. Все інше відбуватиметься через силу. Один із кращих днів для позбавлення від зайвого і непотрібного. Намагайтеся знайти баланс між приватним і публічним, між власними інтересами і суспільними.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році – -27,4 а найтеплішим у 1995 - +10,1.