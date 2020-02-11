11 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні Лаврентія; звідки йтиме дим коромислом, куди ховається свиня і чи можна нині сачкувати.

Все вище й вище на видноколі сонце, все довшим стає день і все ближчою є календарна весна! Лютий цьогоріч не лютує і давно весну-красну чує... Церква ж цього дня вшановує преподобного Лаврентія, відлюдника Печерського. Прославився цей святий даром зцілень. Лаврентію молилися люди, котрі мали проблеми з очима. А взагалі, «На Лаврентія то січнем потягне, то березнем повіє»; «І теплом приласкає, і морозом віддубасить». Це дуже влучно характеризувало погоду мінливого лютого. Її підмічали по димові з печі – якщо він лине прямісінько у небо – на мороз; коромислом – на відлигу. Дослухалися до звуків – шумить зимовий ліс – чекай відлиги. Спостерігали за худобою: свійські свині згрібають барліг і ховаються в нього – перед великим морозом.

Іменинники сьогодні Гнат, Лаврентій, Роман.

18 місячний день. Місяць перебуватиме у Діві, а о 17:44 перейде до Терезів, тож настрій змінюватиметься. Варто сконцентруватися на поточних справах, а ті, що потребують азарту і заповзяття, ліпше відкласти. Успішним буде той, хто гармонійно поєднає інтуїцію з практичністю, фантазії з конкретикою. Сачкувати й халтурити не варто. Символ дня – дзеркало, отже, зовнішнє відображатиме внутрішнє. Ідеальний день для очищення організму, спокійної та вдумливої роботи. Не час для вирішення складних фінансових питань. А ось випадкове знайомство може виявитися напрочуд перспективним!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1909 році – -25,0 а найтеплішим у 1958 і 1997 — +8,8.