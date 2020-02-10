На Київщині із криги врятували сімох лебедів

На Київщині із криги врятували сімох лебедів

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Укрінформ
У Київській області рятувальники врятували семеро лебедів, які примерзли до криги.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Київській області.

“9 лютого о 9:20 до оперативно-диспетчерських служб Кагарлицького та Білоцерківського районів надійшли повідомлення про те, що необхідна допомога лебедям, які примерзли до криги. До місця викликів було направлено черговий караул 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Кагарлик та 5-ДПРЧ м. Узин”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що рятувальники вивільнили 7 лебедів, які сиділи майже непорушно в кризі.

Фото: ДСНС

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