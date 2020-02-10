Кому б ви вручили Оскар-2020 за найкращу сукню?

У Лос-Анджелесі відбулася 92-а церемонія вручення премії "Оскар".

Як завжди, погляди публіки були спрямовані на червону доріжку, де сяяли голлівудські зірки. Укрінформ зібрав найкращі образи.

1. Рене Зеллвегер (PHOTO: GETTY IMAGES)

2. Скарлетт Йоганссон (PHOTO: GETTY IMAGES)

3. Шарліз Терон (PHOTO: GETTY IMAGES)

4. Наталі Портман (PHOTO: GETTY IMAGES)

5. Марго Робі (PHOTO: GETTY IMAGES)

6. Лора Дерн (PHOTO: GETTY IMAGES)

7. Пенелопа Круз (PHOTO: GETTY IMAGES)

8. Сірша Ронан (PHOTO: GETTY IMAGES)

9. Руні Мара (PHOTO: GETTY IMAGES)