Кому б ви вручили Оскар-2020 за найкращу сукню?
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Укрінформ
У Лос-Анджелесі відбулася 92-а церемонія вручення премії "Оскар".
Як завжди, погляди публіки були спрямовані на червону доріжку, де сяяли голлівудські зірки. Укрінформ зібрав найкращі образи.
1. Рене Зеллвегер (PHOTO: GETTY IMAGES)
2. Скарлетт Йоганссон (PHOTO: GETTY IMAGES)
3. Шарліз Терон (PHOTO: GETTY IMAGES)
4. Наталі Портман (PHOTO: GETTY IMAGES)
5. Марго Робі (PHOTO: GETTY IMAGES)
6. Лора Дерн (PHOTO: GETTY IMAGES)
7. Пенелопа Круз (PHOTO: GETTY IMAGES)
8. Сірша Ронан (PHOTO: GETTY IMAGES)
9. Руні Мара (PHOTO: GETTY IMAGES)