У США вручили "Оскари" за роботу зі звуком

У Лос-Анджелесі визначили переможців технічних номінацій "Оскара" за звукове оформлення.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, «Оскар» за «Найкращий звук» отримав британський фільм “1917”, який розповідає про події одного дня Першої світової війни від імені двох молодих солдатів.

Водночас “Оскар” за “Найкращий звуковий монтаж” присудили стрічці “Аутсайдери” про реальне змагання між командами Ford та Ferrari на перегонах Ле-Мана в 1966 році.

￼

Як повідомляв Укрінформ, це вже 92-а церемонія вручення премії «Оскар» Американської Академії кінематографічних мистецтв і наук. Цьогоріч вона проходить у театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Права на трансляцію церемонії у США належать телеканалу ABC, шоу також демонструється наживо у багатьох країнах.