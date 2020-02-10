На “Оскарі” визначили фільми з найкращими сценаріями
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Так, Хан Джин-Вон та Пон Джун Хо були відзначені за “Найкращий оригінальний сценарій” фільму “Паразити”. За умовами конкурсу, нагороду отримує автор, чий сценарій базується не на основі літературного твору, телешоу або іншого фільму, а є фактично окремою історією, написаною безпосередньо для екрана.
“Кролик Джоджо” - американський драмедійний фільм за книгою Крістіни Люненс “Заґратовані небеса”. У центрі сюжету перебуває 10-річний хлопчик, який відчайдушно намагається прислужитися нацистському режиму під час Другої світової війни. За відсутності батька хлопчик вигадує собі уявного друга, в якому об'єднуються образи його тата й Адольфа Гітлера. Стрічка також змагається за нагороду у п’яти інших номінаціях, у тому числі “Найкращий фільм”.