У Лос-Анджелесі сьогодні вручають

У Лос-Анджелесі сьогодні вручають "Оскар"

Онлайн
Укрінформ
У Лос-Анджелесі у ніч із неділі на понеділок проходить церемонія оголошення переможців кінопремії "Оскар" – однієї з найпрестижніших нагород у світовій кіноіндустрії, яка вручається Американською академією кінематографічних мистецтв і наук.

Це вже 92-а урочиста подія, яка традиційно збирає головних зірок світового кіно, передає кореспондент Укрінформу.

92 церемонію вручення "Оскара в Україні транслює телеканал "Україна". Онлайн-трансляція - за посиланням.   

За всі роки свого існування церемонія вручення "Оскарів" перетворилася на  грандіозне та яскраве шоу, зі своїми інтригами та сюрпризами.

Як очікується, цього року вручення премій відбуватиметься у 24 номінаціях, найбільш престижними з яких вважаються призи за найкращий фільм, найкращому режисерові, а також найкращим акторам та актрисам, які зіграли головні та другорядні ролі.

Читайте також: Оскарівські рекордсмени. Інфографіка

Крім того, Академія відзначає сценаристів, звукорежисерів, операторів, монтажерів, дизайнерів, гримерів, композиторів та багатьох інших майстрів.

Лідером за кількістю номінацій на 92 "Оскарі" є стрічка "Джокер" Тодда Філліпса, яка може виграти 11 нагород. На 10 статуеток претендують "1917" Сема Мендеса, "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно та "Ірландець" Мартіна Скорсезе.

Цікавими стануть і так звані родинні протистояння. Зокрема, за найкращий фільм, з-поміж інших, змагатимуться "Шлюбна історія" Ноа Баумбаха та "Маленькі жінки" Грети Гервіг, які перебувають у громадянському шлюбі. 

Водночас нагороду за найкращу музику виборюватимуть двоюрідні брати Томас ("1917") та Ренді ("Шлюбна історія") Ньюмани. 

Читайте також: У антипремії "Золота малина" з'явилася нова номінація
Церемонія офіційно розпочнеться о 17:00 за місцевим часом (о 3 ночі за Києвом).
більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-