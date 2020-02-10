У Лос-Анджелесі сьогодні вручають "Оскар"

У Лос-Анджелесі у ніч із неділі на понеділок проходить церемонія оголошення переможців кінопремії "Оскар" – однієї з найпрестижніших нагород у світовій кіноіндустрії, яка вручається Американською академією кінематографічних мистецтв і наук.

Це вже 92-а урочиста подія, яка традиційно збирає головних зірок світового кіно, передає кореспондент Укрінформу.

92 церемонію вручення "Оскара в Україні транслює телеканал "Україна". Онлайн-трансляція - за посиланням.

За всі роки свого існування церемонія вручення "Оскарів" перетворилася на грандіозне та яскраве шоу, зі своїми інтригами та сюрпризами.

Як очікується, цього року вручення премій відбуватиметься у 24 номінаціях, найбільш престижними з яких вважаються призи за найкращий фільм, найкращому режисерові, а також найкращим акторам та актрисам, які зіграли головні та другорядні ролі.

Крім того, Академія відзначає сценаристів, звукорежисерів, операторів, монтажерів, дизайнерів, гримерів, композиторів та багатьох інших майстрів.

Лідером за кількістю номінацій на 92 "Оскарі" є стрічка "Джокер" Тодда Філліпса, яка може виграти 11 нагород. На 10 статуеток претендують "1917" Сема Мендеса, "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно та "Ірландець" Мартіна Скорсезе.

Цікавими стануть і так звані родинні протистояння. Зокрема, за найкращий фільм, з-поміж інших, змагатимуться "Шлюбна історія" Ноа Баумбаха та "Маленькі жінки" Грети Гервіг, які перебувають у громадянському шлюбі.

Водночас нагороду за найкращу музику виборюватимуть двоюрідні брати Томас ("1917") та Ренді ("Шлюбна історія") Ньюмани.

Церемонія офіційно розпочнеться о 17:00 за місцевим часом (о 3 ночі за Києвом).