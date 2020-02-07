7 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні Григорія; вслід за бабаками передбачаємо погоду на наступний рік, слухаємо синичок і що обіцяє нам Венера.

Сьогодні Григорія Богослова, одного з Отців церкви, сподвижника і близького друга Василія Великого. Був одним із найбільш освічених людей свого часу. Григорій мав м’який, делікатний характер, понад усе цінував тишу і не виносив публічності. У житті, на відміну від св. Василія, був дуже непрактичний. Утім, після смерті друга, коли постала загроза аріанської єресі, він надзвичайно активно протистояв єретикам. Впродовж деякого часу був архієпископом Константинополя. Його листи, проповіді і поетичні твори сповнені ліризму. Святий залишив по собі чималу духовну спадщину: 243 послання, 507 духовних віршів і 45 проповідей. Богослов’я не було для нього теоретичною дисципліною – воно було його молитвою, складовою самого життя, тому цілком доречно, що його прозвали Богословом. Лише троє християнських святих удостоїлись такої честі: святий Іоанн Богослов, св. Симеон Богослов і св. Григорій. Мощі святого зберігаються в константинопольському Патріаршому Соборі Святого Георгія (Юра) в Стамбулі.

В народному календарі цей день був особливий: за ним передбачали погоду на наступний рік. Вважалося, якою буде погода на Григорія, такою буде й перша половина наступної зими. Якщо цього дня падатиме сніг, то зима буде пізньою й не дуже холодною. А ось співу синичок не надто раділи – це віщувало добрячі морози.

Іменинники сьогодні Григорій, Володимир, Віталій.

14 місячний день. О 22:04 Венера, планета любові та тепла, пересіче точку весняного рівнодення й увійде в сектор Овна. Там вона знаходитиметься до 6 березня, після чого перейде до Тільця. Венера значно випереджає Сонце, а це означає, що весна буде дуже ранньою. Втім, рання весна річ дуже нестійка, тому більш-менш стійкого тепла варто сподіватися лише тоді, коли Венера отабориться у власному “земному домі”, тобто в Тільці. Але ще більш важливим маркером тепла є Меркурій — саме від того, коли він перейде точку весняного рівнодення й залежить настання справжнього тепла. Цьогоріч це станеться 11 квітня. Тобто, весна буде дуже рання, але й не надто затяжна. До слова, Венера в другій половині березня пригостить нас всілякими дивами, адже проходитиме по Урану.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році – -32,2 а найтеплішим у 2004 — +9,2.