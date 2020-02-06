Шотландський міністр пішов у відставку через листування з підлітком
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Укрінформ
Міністр фінансів Шотландії Дерек Макей подав у відставку після того, як у ЗМІ було опубліковане його листування з 16-річним хлопчиком.
Про це йдеться у заяві політика, повідомляє The Guardian.
“Я вчора ввечері переговорив із першим міністром (Шотландії — ред.) і подав свою заяву про відставку з негайним вступом в силу. Служити уряду було для мене величезним привілеєм, і мені шкода, що я підвів своїх колег і прихильників”, - заявив Макей.
Водночас він вибачився перед 16-річним хлопчиком та його родиною за недоречну поведінку.
Зазначається, що напередодні шотландська газета The Scottish Sun опублікувала повне листування 42-річного політика з 16-річним хлопчиком. Зокрема під час переписки вже колишній міністр фінансів обговорював нову зачіску хлопця та пропонував йому разом повечеряти.
Фото: Getty Images