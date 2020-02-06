Зеленський привітав дружину з днем народження: З тобою зможу все на світі

Президент України Володимир Зеленський привітав дружину з днем народження, зазначивши, що у них попереду ще довга дорога з несподіваними поворотами і що з коханою він зможе все на світі.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

"З твоїм днем, кохана Олена Зеленська! Спасибі тобі за кожне слово і кожен погляд. За кожен крок, який ми зробили разом. Нам ще багато доведеться пройти. Попереду – довга дорога з несподіваними поворотами та незабутніми враженнями. І я щасливий від цього. Бо з тобою я зможу все на світі", - сказав Зеленський.

Він додав, що захоплюється і пишається дружиною та щасливий з нею.

"Кохати. Захоплюватися. Пишатися. Бачити твоє відображення в очах дітей. Відчувати твою турботу і підтримку. Бути спокійним і впевненим, знаючи, що ти завжди поруч. Гадати, як ти відреагуєш на новини – приємні чи не дуже. Чекати зустрічі вдома, ніби перед першим побаченням. Сказати поглядом те, для чого слова бувають зайвими. Разом сміятися й сумувати. Йти по життю на відстані дотику, не втрачаючи зв’язку ні на мить. Це і є людське щастя. Принаймні для мене. Бо моє щастя – це ти", - зізнався Зеленський.

Олена Зеленська (дівоче прізвище Кияшко) народилася 6 лютого 1978 року у м. Кривий Ріг. Вона сценарист і автор 95 Кварталу. Перша леді з 2019 року, коли Володимира Зеленського обрали Президентом України.