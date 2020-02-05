У “Мистецькому арсеналі” завершився Ukrainian Fashion Week

У столичному музейному комплексі “Мистецький арсенал” 5 лютого завершився Український тиждень моди, на якому свої колекції прет-а-порте “Осінь-Зима 2020/2021” представили десятки дизайнерів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, на тижні моди свої колекції представили як імениті та всім відомі дизайнери: Elena Burenina, GUDU, Gasanova, Ksenia Schnaider, Juliya KROS, так і молоді дизайнери. Ба більше, цьогоріч, вперше за 46 сезонів, шоу відкривали показом колекцій молодих дизайнерів, які брали участь у навчальній програмі Ukrainian Fashion Council та є переможцями національних та міжнародних конкурсів.

Колекцію бренду KASS представили на Ukrainian Fashion Week / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

Показ колекції KRISTINA LAPTSO & KHMARA SHOES на Ukrainian Fashion Week / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

Коллекцию бренда DARJA DONEZZ представили на Ukrainian Fashion Week / Фото: Павел Багмут, Укринформ

Показ колекцій в рамках Ukrainian Fashion Week засвідчив, що любов дизайнерів до виробів зі шкіри котрий сезон підряд не згасає. Ще й надто, нинішнього сезону образи та крій виробів зі шкіри став складнішим. Серед основних кольорів, звісно, переважав чорний та темні відтінки, однак значна частина речей була зшита зі шкіри білого чи бежевого тонів. Багато виробів зі шкіри було представлено в колекції Motrya.

Показ колекції бренду MOTRYA на Ukrainian Fashion Week / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

Також вже, мабуть, традиційно в осінньо-зимових колекціях багато дизайнерів використовують шовк та мереживо. Наприклад, колекція від Gasanova була представлена в блакитних та чорних кольорах, а сукні та костюми були оздоблені блискучим камінням. При цьому колекція виглядала дуже елегантною.

Колекцію бренду GASANOVA представили на Ukrainian Fashion Week / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

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Ще одна дизайнерка, Ksenia Schnaider, одягла своїх моделей у смугастий печворк з деніму в мотивах 1970-х років та одяг зі зразків тканин.

Показ колекції одягу Ксенії Шнайдер на Ukrainian Fashion Week / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

Загалом в ході Українського тижня моди покази відбувалися на кількох майданчиках: головний подіум Мистецького арсеналу та ще один у правому крилі будівлі. Самі фешнпокази були доповнені різними семінарами й лекціями від українських і зарубіжних представників модної індустрії.

Показ колекцій в межах проєкту Be Sustainable на UFW / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

Колекцію бренду SANNA ONE представили на Ukrainian Fashion Week / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Колекція дизайнера Ірини Діль на Ukrainian Fashion Week / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Колекцію дизайнерів Тетяни Земскової та Олени Ворожбит представили на Ukrainian Fashion Week / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Коллекцию бренда Bendus представили на Ukrainian Fashion Week / Фото: Павел Багмут, Укринформ