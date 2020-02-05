У Фінляндії хочуть давати батькам і матерям однакову декретну відпустку

Новий уряд Фінляндії оголосив про плани надавати матерям і батькам однакову декретну відпустку, аби спонукати батьків проводити більше часу з власними дітьми.

Про це повідомляє BBC.

"Новий уряд Фінляндії оголосив про плани надавати обом батькам новонароджених однакову декретну відпустку, з метою спонукати татусів проводити більше часу з дітьми", - йдеться у повідомленні.

Згідно з задумом, декретна відпустка збільшиться до 14 місяців, що становитиме 164 дні на кожного з батьків.

В уряді Фінляндії зазначають, що прагнуть сприяти добробуту та гендерній рівності.

Міністр охорони здоров'я та соціальної політики Фінляндії Айно-Кайса Пеконен повідомила про старт радикальної реформи допомоги, спрямованої на зміцнення відносин між батьками у сім'ї.

Відповідно до діючого у Фінляндії законодавства, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами становить 4,2 місяця, татусям надається відпустка терміном 2,2 місяця до досягнення дитиною дворічного віку. Втім в середньому лише кожен четвертий з батьків користуються цією можливістю.

Згідно з новими планами уряду, кожен з батьків отримуватиме піврічну відпустку, а вагітні жінки отримуватимуть додаткову місячну матеріальну допомогу. Батькам буде дозволено передати партнеру 69 днів своєї квоти.