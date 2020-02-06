6 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні преподобної Ксенії; чому стрибає сорока, чи чують зайці мисливців і тримаємося в межах норми.

Сьогодні преподобної Ксенії-Римлянки, а також блаженної Ксенії Петербурзької. Преподобна Ксенія (світське ім’я Євсевія) народилася в аристократичній родині в Римі. Батьки мали намір віддати її заміж, але дівчина, разом із двома служницями втекла на острів Кос (поблизу узбережжя Малої Азії). Тут Євсевію було навернуто у християнство пресвітером Павлом. Після цього вона змінила ім’я на Ксенію і переїхала в місто Мілас в Карії, де за власний кошт побудувала церкву Святого Стефана. Тут спочатку утворила християнську громаду, а згодом стала черницею. Після того як пресвітер Павло став єпископом міста Мілас, він надав Ксенії звання дияконіси. Померла преподобна в Міласі у 450 році, тому іноді зветься Ксенією Мілаською.

Наші пращури цього дня підмічали: «Вранці сорока стрибає з гілки на гілку – на відлигу». А ось якщо зайці чутливо сплять і здалеку чують мисливців – стоятиме суха морозяна погода, а коли вибігають з-під ніг – відлига втримається.

Іменинниці сьогодні всі Ксенії.

Місяць у Раку, 13 місячний день. Тихо-мирне душевне спілкування дозволить втілити в життя все, що запланували. Рішучість і наполегливість не принесуть сьогодні бажаних результатів, навіть навпаки — можуть зашкодити. Якщо цього дня у вашій родині та оселі панують мир, гармонія та злагода — це відмінна ознака того, що подібні тенденції зберігатимуться і надалі. А ще день покаже стан вашої карми. Якщо він мине у межах норми, то з вашою нормою, тобто кармою, все в порядку. Коли ж станеться щось екстраординарне, щось неймовірне – то це вказуватиме на певні проблеми. Сьогодні добре опиратися на сімейні традиції та сміливо експериментувати з їжею.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році – -30,4 а найтеплішим у 1990 — +7,6.