Наша Церква відкрита для всіх. Відкрита й для розмови та обміну думками. Й саме це – наша головна «точка відмінності»

Ось і завершилися всі урочистості та святкування, пов‘язані з першою річницею від утвердження єдності та автокефалії нашої помісної Української Православної Церкви. Наче дитина, якій виповнився рік, ми вже стали на ноги і робимо перші впевнені кроки, а любов, турбота й підтримка близьких людей допомагає їй зростати та зміцнюватися. Так і наша Церква входить у новий період свого розвитку.

Православна Церква України – унікальна своєю історією, своїм довгоочікуваним відродженням, своєю місією і, безперечно, своїм майбутнім. Ми будуємо Церкву, яка приймає людей такими, якими вони є, щоби дати кожному можливість і благодатні засоби бути кращими. Церкву, яка не ставить штучних перешкод на шляху до Бога, а запрошує всіх переступити поріг храму. Церкву, яка будується на любові. Наша Церква – відкрита для всіх! І саме це, як кажуть молоді люди, наша головна «точка відмінності», point of difference.

Ми – Церква, відкрита для розмови та обміну думками, маючи при цьому свій голос і власну позицію. Ми – Церква, відкрита до діалогу з пораненими душами, до того, щоби з Божою допомогою кожна людина змогла віднайти себе, плекати найкраще та боротися проти гіршого. Ми – Церква, відкрита до пошуку правильних відповідей. Церква, яка є місцем щирої молитви і де відбуваються чесні й відверті розмови. Ми проходимо усі випробування разом зі своїм народом, наша Церква була і надалі буде – з народом. Ми розвиваємося і прагнемо вдосконалити світ довкола себе. Ми – Помісна Церква, яка любить і вчить любити свій край. Церква, яка проповідує любов і словами, і ділами, і самим життям. Дякую усім вам за привітання та підтримку і закликаю рухатися й далі разом, з Богом у серці та душі, у єдності Його Святої Церкви.

Митрополит Епіфаній

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