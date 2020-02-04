Спортивна драма “Пульс”: вийшов другий офіційний трейлер

Команда фільму “Пульс” презентувала другий офіційний трейлер української повнометражної спортивної драми “Пульс”, яка виходить на широкі екрани 19 березня.

Як повідомили творці стрічки у Facebook, у другому трейлері - спорт, кохання, урбаністичні пейзажі, драйв та драма під хіт Alyona Alyona.

“Цей трейлер – квінтесенція величезної праці команди фільму. Ми показали головну суть історії, але водночас зберегли деяку інтригу. Зараз, коли я переглядаю фінальну версію, то відчуваю якісь неймовірні, просто фантастичні емоції. Бо в цьому відео – два роки життя людей, що старанно працювали над фільмом, щоб розповісти цю історію”, – коментує режисер фільму Сергій Чеботаренко.

Як зазначається, “Пульс" – біографічна спортивна драма, заснована на реальній історії української чемпіонки Оксани Ботурчук. Зйомки фільму було завершено на початку осені.

Фільм — про юну українську легкоатлетку Оксану, яка живе в маленькому містечку і має велику мрію потрапити на Олімпіаду. Її спортивна кар’єра тільки починається, але внаслідок жахливої автомобільної аварії дівчина зазнає важких травм і майже втрачає зір. Здається, що тепер Оксана не має шансів не тільки на омріяні Олімпійські ігри, а й на нормальне життя. Проте вона не збирається здаватися і прагне довести: на шляху до справжньої мрії не існує перешкод.

Виробник стрічки - компанія KINOROB за підтримки Міністерства культури України.

Дистриб’ютори - MMD UA та FILM.UA Distribution.

Режисер - Сергій Чеботаренко. Продюсер - Єгор Олесов. Оператор - Юрій Король. Автори сценарію - Ярослав Войцешек, Максим Черниш. Художник-постановник - Марія Островська. Композитор - Євген Філатов.

У ролях: Наталія Бабенко, Станіслав Боклан, Вікторія Левченко, Наталія Доля, Олександр Кобзар, Лілія Ребрик, Ахтем Сеітаблаєв, Роман Ясіновський, Максим Самчик, Сергій Лузановський, Дар’я Баріхашвілі.