5 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні Саламана мовчальника; як у давнину боролися з вітрянкою, кором і віспою та що день прийдешній нам готує.

Сьогодні преподобного Саламана мовчальника – сирійського ченця і аскета, який жив наприкінці ІV – початку V століття. Церква вшановує Саламана як першого святого, котрий взяв на себе подвиг цілковитого мовчання й дотримувався його аж до самої смерті.

В давнину цей день присвячували справам: чоловіки поралися біля худоби, щось лагодили, готуючись до весняних посівних робіт, а жінки – готували їжу, займалися рукоділлям, доглядали дітей. До речі, в давнину, коли не було ніяких вакцин, з дитячими хворобами боролися по-своєму: приміром, чи не єдиною панацеєю проти кору, віспи і вітрянки був… мед, а потім і цукор. Ці хвороби називали «солодкими». Дитину купали в солодкій купелі, малювали хрестик медом на грудях і на спинці, обмотували у просякнуте медом льняне простирадло, годували медом. На порозі – символічній межі між освоєним, «своїм» простором і «чужим», ставили дзбан з солодкою водою. Така традиція існувала в багатьох народів, зокрема, в болгар, сербів, хорватів. Таким чином, хворобу наче «задобрювали». Іноді дитину тричі проймали крізь вікно. Цей спосіб лікування імітував нове народження, після якого дитина приходила в «цей» світ іще раз і мала вже бути здоровою. Всі ритуальні обряди супроводжувалися спеціальними замовляннями.

Якщо вивірка цього дня вилізе з гнізда і спуститься з дерева на землю – невдовзі буде відлига.

Іменинники сьогодні Геннадій, Євдокія і Катерина.

12 місячний день. Дуже енергійний і трохи напружений день. Хтось буде поглинутий суєтою, наче біблійний пророк Йона велетенською рибою. Що він робитиме у цілковитій темряві? Займатиметься медитацією? Слухатиме, як працює кишківник чудовиська? А може мирно спатиме? Тож цього дня в кращому разі переважатиме діловитість, намагання всюди поспіти, а в гіршому — надмірна нервозність і дратівливість. Декому доведеться себе контролювати, міцно тримаючи в руках. Якщо враження сьогоднішнього дня були позитивними, надвечір відчуєте справжній катарсис... Хтось куштував його на смак?

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1893 році – -26,0 а найтеплішим у 2002 — +10,1.