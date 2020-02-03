Автор шоу "янголів" Victoriaʼs Secret роками домагався моделей — NYT

Директор з маркетингу компанії L Brands, якій належить Victoriaʼs Secret - Ед Разек - роками домагався моделей, а також поширював "культуру жінконенависництва і залякувань".

Про це йдеться у розслідуванні видання The New York Times, журналісти якого поговорили з більш ніж 30 колишніми й чинними керівниками, співробітниками й моделями.

"Ед Разек, який протягом декількох десятиліть був одним з топменеджерів L Brands, материнської компанії Victoria's Secret, неодноразово ставав об'єктом скарг на неналежну поведінку. Він намагався поцілувати моделей. Він просив їх сісти йому на коліна", - йдеться у публікації.

Деякі жінки, які скаржилися на неприйнятну поведінку Разека, стикалися з помстою. Одна з моделей, Енді Мьюс, заявила, що Victoria's Secret припинила надавати їй пропозиції щодо участі у своїх модних показах, після того, як вона не відповіла на загравання Разека. За словами моделі, коли їй було 19 років, Разек запросив її на вечерю і по дорозі намагався поцілувати. Він також "місяцями надсилав їй інтимні електронні листи" та пропонував Мьюс відправитися з ним у подорож.

За словами трьох свідків, напередодні одного з показів Разек сказав відомій моделі Беллі Хадід: "Забудь про трусики".

Один зі співробітників поскаржився до відділу кадрів на поведінку Разека. Співробітник представив минулого літа документ, у якому перелічено понад десяток звинувачень проти Разека, включаючи його принизливі коментарі та неналежну поведінку щодо жінок.

Як зазначається, Разек прийшов у L Brands у 1983 році, пропрацювавши там до 2019 року. У 1995 році він почав організовувати щорічні модні покази Victoria's Secret Fashion Show, перетворивши їх на справжній культурний феномен. Після цього він став довіреною особою власника компанії Леслі Векснера та фактично другою людиною після нього у компанії.

За словами співрозмовників видання, Разек використовував свою владу, аби домагатися моделей та мстився їм, якщо вони опиралися. Він часто нагадував моделям, що їхня кар’єра «в його руках».

Як пише видання, Разек відкинув усі обвинувачення на його адресу, написавши в електронному листі, що "звинувачення в цьому звіті категорично не відповідають дійсності, неправильно витлумачені або вирвані з контексту".

"Мені пощастило працювати з незліченними моделями світового класу і талановитими професіоналами, і я пишаюся взаємною повагою, яку ми відчуваємо один до одного", - заявив він.

У пресслужбі L Brands сказали The New York Times, що приділяють увагу корпоративному управлінню й досягнули великих успіхів у цьому. "Ми шкодуємо про кожний випадок, коли ми не досягли цього", — заявили у пресслужбі. Водночас у компанії не заперечили жоден з озвучених випадків.

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Як повідомляв Укрінформ, американська компанія L Brands, якій належить бренд спідньої білизни Victoria's Secret, оголосила про скасування Victoria's Secret Fashion Show у 2019 році.

За останні роки Victoria's Secret часто піддалася критиці через збереження застарілих стандартів краси в позиціюванні бренду. Так, Ед Разек, колишній директор з маркетингу VS, сказав в одному зі своїх інтерв'ю, що в показах Victoria's Secret не повинні брати участь моделі плюс-сайз або трансгендери, після чого його звільнили, а компанія додала свою першу модель плюс-сайз і модель-трансгендера.

Фото: Chris Ratcliffe/Bloomberg