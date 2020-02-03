Помер український режисер-аніматор Олег Педан

У день свого 60-річчя 2 лютого помер відомий український режисер-аніматор, член Української кіноакадемії Олег Педан.

Як написав на своїй сторінці у Facebook заступник голови Національної спілки кінематографістів України Сергій Тримбач, причиною смерті стала тяжка хвороба.

“Про смерть Олега після тяжкої і доволі швидкоплинної хвороби повідомили його найближчі колеги. Він прожив рівно 60 років, помер у свій день народження”, - зазначив Тримбач.

Він нагадав, що народився Олег Педан 2 лютого 1960 року у Дніпропетровську.

За словами колег аніматора, на його лікування збирали кошти, але хвороба виявилася швидкоплинною.

Олег Педан був ляльковим майстром, сценаристом, режисером анімаційних стрічок “Будиночок для равлика”, “Нікого немає вдома”, “Ключ”, “Світла особистість” та інших, володарем призів Міжнародного кінофестивалю анімаційних фільмів “Крок”, автором яких він був.