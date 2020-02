Кінолютий: Свободу Дрейфусу, руки геть від Джин Сіберг і ворогу не здаються наші горді «Черкаси»

Чим багатий кіношний, кінодокументальний і фестивальний калейдоскоп нинішнього лютого

Творці фільмів лютого задаються – головне на історичному матеріалі – питанням про здатність особистості протистояти тиранії влади та громадським забобонам.

З 20 ЛЮТОГО

Річард Джуелл / Richard Jewell

Співробітник охоронної служби олімпійських ігор в Атланті Річард Джуелл (Пол Волтер Гаузер), чоловік непримітний і самотній, можливо, не розраховував на подяку і славу, коли знайшов вибуховий пристрій у залишеній сумці і вивів людей з небезпечної зони, ризикуючи власним життям. Однак він точно не очікував, що його самого звинуватять в організації теракту поліцейські слідчі та журналісти, прославлять як невдаху, який, щоб стати героєм, готовий загубити десятки людей. За підтримки матері (Кеті Бейтс) та знайомого юриста (Сем Роквелл) Джуелл починає боротьбу не лише за свою свободу, але і за своє добре ім'я.

Фільм 89-річного Клінта Іствуда, поставлений за реальними подіями, схвально зустріла публіка. Він став володарем пів дюжини американських нагород кінофестивалів і асоціацій кінокритиків. Кеті Бейтс отримала номінацію на «Оскар».

Поклик предків / The Call of the Wild

Дебют в ігровому кіно Кріса Сандерса (до цього поставив кілька вельми популярних анімаційних стрічок, серед яких варто згадати фільми «Ліло і Стіч» і «Як приручити дракона») є екранізацією знаменитого роману Джека Лондона. Втім, судячи з усього, його сюжет, який поки не розголошується, буде заснований не стільки на книзі, скільки на стрічці Вільяма Веллмана 1935-го року, де в центрі розповіді опиняються не взаємовідносини пса та його власника, а любовний роман господаря і врятованої ним красуні, якого не було в літературному першоджерелі.

Хай там як, автори фільму запевняють, що прагнули реалістично і видовищно зобразити Золоту лихоманку, яка півтора століття тому вирувала у Клондайку.

Робота без авторства / Werk ohne Autor

Режисер стрічки Флоріан Генкель фон Доннерсмарк знайомий аудиторії за дебютною стрічкою «Життя інших», одному з найкращих і найпопулярніших фільмів, які осмислюють повсякденне життя мешканців країн Варшавського договору, отримав близько 80-ти нагород, включно з «Оскаром», нагороди Європейської і Британської кіноакадемій, а також безуспішно брав участь у конкурсі київської «Молодості». У «Роботі без авторства», що минулого року номінувалася на «Оскар» у категорії «Кращий фільм іноземною мовою», постановник знову піднімає тему індивідуальної свободи в тоталітарній країні, можливості особистої реалізації за умови компромісу з владою.

Центральний персонаж фільму – молодий художник, чиє існування обтяжують спогади про випробування, перенесені його сім'єю в роки нацистського правління, і необхідність підпорядковувати свою творчість вимогам начебто іншого, але, по суті – настільки схожого режиму «народної демократії». Герой вирішує втекти на захід, однак примари минулого наздоганяють його швидше за урядових агентів.

З 27 ЛЮТОГО

Черкаси

На відміну від більшості українських фільмів, які можна умовно віднести до напряму «патріотичного» кінематографа, дебют Тимура Ященка, присвячений драматичним подіям окупації Криму, досить високо оцінили не тільки глядачі, але й кінокритики.

Про цю стрічку ми писали у щоденнику Одеського кінофестивалю.

Проти всіх ворогів: Історія Джин Сіберг / Seberg

Фільм англійця Бенедикта Ендрюса (нашим глядачам він відомий як театральний постановник за виставами «Трамвай «Бажання»» і «Кішка на розжареному даху», представленими у рамках фестивалю «Британський театр кіно») розповідає про долю американської актриси, відомої насамперед блискучим виконанням у ключовому фільмі Французької нової хвилі, «На останньому подиху» Жана-Люка Годара.

Джин Сіберг, що знімалася у кращих режисерів по обидва боки Атлантики, була відома також яскраво вираженою і не надто належною з точки зору істеблішменту громадянською позицією, виступаючи на підтримку боротьби афроамериканців за свої права. Її зв'язок з радикальною групою афроамериканських активістів «Чорні пантери» зробили її об'єктом стеження, а згодом і цькування з боку ФБР.

Головну роль виконала Крістен Стюарт.

Офіцер і шпигун / J accuse

Вслід за літературним першоджерелом, однойменним романом британського письменника Роберта Гарріса (автора таких популярних книг, як «Фатерланд» і «Енігма»), фільм Романа Поланського розповідає про один з найбільш значущих процесів у судовій історії, розкриваючи його як заплутаний політичний детектив. Начальник одного з підрозділів французької військової розвідки, полковник Жорж Пікар, вирішує зайнятися розслідуванням справи, яка стрясає соціально-політичне життя країни - справи Дрейфуса, капітана генштабу, єврея за походженням, засудженого як німецький шпигун.

Пікар підозрює, що Дрейфус, якого він знає як чесного, обдарованого офіцера, став жертвою антисемітських настроїв в армії і прагнення приховати справжніх зрадників. Поступово переконуючись у своїй правоті, він і сам стикається з переслідуваннями з боку військового керівництва.

ФЕСТИВАЛЬ МІСЯЦЯ

Фестиваль американського кіно «Незалежність» раніше проходив у стінах кінотеатру «Київ». Однак, у зв'язку із свавіллям чиновників київської мерії, головний фестивальний кінотеатр столиці закрили. Ювілейний, десятий фестиваль відбудеться в останньому зі столичних осередків фестивального кіно – «Жовтні».

Хай там як, один з найцікавіших заходів столичної кінозими покликаний познайомити вітчизняного глядача з найкращими зразками «незалежного» американського кінематографа, які практично не потрапляють на український великий екран. До ігрової програми увійшли шість стрічок, серед яких слід відзначити гучну трагікомедію Лулу Вонг «Прощання» про китайську родину, члени якої, розсіяні від Японії до Америки, збираються в рідному місті, дізнавшись про смертельне захворювання всіма улюбленої бабусі, «Джуді» Руперта Гулда, присвячену драматичному періоду життя знаменитої американської актриси Джуді Гарленд (Рене Зеллвегер, яка виконала її роль, називають однією з найбільш ймовірних претенденток на «Оскар»), і фільм, який так полюбили кінокритики, - «Хороший хлопчик» Альми Гарель, в якому Шайа ЛаБаф виконав роль власного батька, коміка і авантюриста.

Не менш примітною є документальна секція (її покази пройдуть в режимі вільного входу з реєстрацією) – представлені в ній картини поєднують жваву манеру викладу, емоційне напруження та гостросоціальну проблематику, часом співзвучну вітчизняним реаліям. Серед дев'яти стрічок відзначимо «РБГ: Життя ікони правосуддя» Джулі Коен і Бетсі Вест про першу жінку, яка стала членом Верховного суду, «Хлопців на реабілітації» Елейн МакМілліон Шелдон про спроби чотирьох молодих людей позбутися наркозалежності, «Нуль відсотків» Тіма Скоусена про освітні курси для ув'язнених, що покликані викорінити рецидиви, і «Ерні та Джо, кризових копів» Дженніфер Макшейн про техаських поліцейських, які спеціалізуються на допомозі людям, які страждають на психічні розлади або знаходяться за крок до нервового зриву.

Також в рамках «Незалежності» відбудеться презентація збірки короткометражних стрічок INDIE LAB, створених вітчизняними режисерами в рамках організованого під егідою фестивалю двотижневого курсу з документалістики, і спеціальний показ документального фільму Тодда Дугласа Міллера «Аполлон 11», приурочений до 50-річчя місії.

Розклад показів, опис фільмів і посилання на купівлю квитків та реєстрацію розміщені на сайті фестивалю.

Олександр Гусєв