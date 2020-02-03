Китайський художник вперше привезе тибетські краєвиди на виставку в Київ

В Україні вперше експонуватиметься персональна виставка всесвітньо відомого художника Хань Юйченя “Мистецтво Тибету”.

Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

“Виставка відкрита з 6 по 16 лютого в Національному музеї “Київська картинна галерея”. Хань Юйчень - всесвітньо відомий китайський художник, каліграф, фотограф, професор, засновник музею європейського живопису 19-го століття у місті Ханьдань (Хебей, Китай). На виставці у Києві Хань Юйчень особисто представить 49 своїх робіт”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, головна тема української виставки митця – Тибет з його краєвидами, фантастичними монастирями, високими горами, древніми загубленими містами, його давньою культурою та самобутніми мешканцями. Більшість робіт ілюструють буденне життя жителів Тибету: ченців, паломників, простих трудівників.

Хань Юйчень завжди захоплювався Тибетом. За останні десять років художник неодноразово відвідував гірську місцевість та долини біля підніжжя найвищих гір світу, зупиняючись в тибетських родинах та відвідуючи пасовища. Таке близьке знайомство проявляється на полотнах художника. Митець називає цей сніжний та містичний регіон втіленням царства чистоти. “Краса Тибету - у його людях, які живуть щасливо і мирно, але інтенсивно та пристрасно. Їхнє щастя рухає мною, тому я намагаюся приносити радість іншим людям”, - говорить митець.

Роботи Хань Юйченя входять до державних і приватних колекцій в усіх куточках світу: від Національного музею Китаю у Пекіні до колекції колишнього президента Франції Ніколя Саркозі.

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Організатор першої персональної виставки Хань Юйченя у Києві - компанія Ukraine International Media Culture (UIMC) спільно з Національним музеєм “Київська картинна галерея”.

Як зазначається, всі кошти, отримані від продажу вхідних квитків, компанія UIMC планує передати на благодійність.

Адреса Київської картинної галереї: вул. Терещенківська, 9. Вартість квитка 99 грн. Режим роботи: понеділок та четвер - вихідні; решта днів - 10.00-18.00 (каса до 17.00). Довідки за тел: 044 299-70-80.

Фото: the-village.com.ua