Коли пролунало моє ім'я на Греммі - я була у сльозах: історія успіху Надії Шпаченко

Американка українського походження Надія Шпаченко отримала музичну премію Греммі, в номінації класична збірка за альбом «Поезія місць».

Кореспонденти Chastime в Каліфорнії поспілкувалися з Надією про її шлях до успіху.

Нагадаємо, тріумфатором цьогорічної «Греммі» стала 18-річна американка Біллі Айліш, яка отримала одразу шість статуеток, святкувавши перемогу і в головних категоріях. У категорії «Найкращий запис» перемогла її композиція «Bad Guy», а її платівку «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» визнали найкращим альбомом року.