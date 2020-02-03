Коли пролунало моє ім'я на Греммі - я була у сльозах: історія успіху Надії Шпаченко
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Укрінформ
Американка українського походження Надія Шпаченко отримала музичну премію Греммі, в номінації класична збірка за альбом «Поезія місць».
Кореспонденти Chastime в Каліфорнії поспілкувалися з Надією про її шлях до успіху.
Нагадаємо, тріумфатором цьогорічної «Греммі» стала 18-річна американка Біллі Айліш, яка отримала одразу шість статуеток, святкувавши перемогу і в головних категоріях. У категорії «Найкращий запис» перемогла її композиція «Bad Guy», а її платівку «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» визнали найкращим альбомом року.