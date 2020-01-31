Принцеса Нідерландів святкує 82-річчя
Укрінформ
Принцеса Нідерландів Беатрікс Вільгельміна Армгард, яка була королевою Нідерландів з 1980 по 2013 роки, святкує свій день народження.
Про це повідомляється на сайті Королівського дому Нідерландів.
"Принцеса Беатрікс святкує свій 82-й день народження 31 січня", - йдеться у повідомленні.
30 квітня 2013 року Беатрікс зреклася престолу, знову ставши принцесою.
Віллем-Александр, найстарший син, отримав титул короля Нідерландів, а його дружина Максима, у свою чергу, стала королевою.
Фото: RVD - Jeroen van der Meyde