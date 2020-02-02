2 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні Єфима; кого й куди здули вітри, про кішку, котра гуляє сама по собі та чи буде щасливим Тілець.

У католиків сьогодні Стрітення Господнє, а в нас — Євфимія Великого, одного зі стовпів християнського чернецтва. Колись у давнину лютий був періодом страшних хуртовин. «На Юхима вітри дули – кучму здули, жупан зняли, рукавиці самі впали», – жартували українці. Якщо опівдні цього дня світитиме сонце – весна буде ранньою, а літо дощовим. Вітер – до сирого року. Якщо ж буде віхола – ще тиждень лютуватиме.

Спостерігали цього дня і за тваринами: якщо коти немилосердно дряпають підлогу чи стіни, а кури вертять хвостами – знову ж таки: бути заметілі. Прикметно, що в добу Давньої Русі та Середньовіччя кішка в людських оселях була рідкістю. Її дарували знатним людям, і коштувала вона чималих грошей. У середньовічній Європі, завдяки негативному піару церковників, кішка вважалася втіленням і служницею самого диявола. Нещасних тварин ловили, спалювали (так само як і жінок, котрих підозрювали у чаклунстві) на багаттях, або скидали з високих дзвіниць. Кішку в середньовічних містах заміняла ласка – вона ловила мишей і її намагалися приручити. Втім кішки все ж потіснили ласицю. В православ’ї (так само як і в ісламі) ставлення до кішок було дуже толерантним. Це була єдина тварина, котрій дозволялося ходити по храму (крім вівтаря). Щоправда, пересторога щодо чорної кішки все ж була і мабуть залишається...

Іменинники сьогодні Інна, Юхим, Захар.

9-10 місячні дні. Місяць у майже щасливому Тільці. У кого все і в усьому добре, може прожити його як стовідсотковий сибарит. Саме в ці дні добре запускати нові проєкти, плани, які згодом працюватимуть на наше процвітання, поліпшення матеріального добробуту, розширення взаємин і плідної комунікації з соціумом. Утім, використовуючи всі нагоди і можливості, не намагайтеся осягнути неосяжне – беріть на себе рівно стільки, скільки зможете понести. Дев’ята місячна доба дає змогу людині вивільнити енергію, яка раніше була заблокована через кармічні вузли. На наступному тижні у декого з’явиться гарна нагода підзаробити. Не соромтеся: залучайте високих покровителів, використовуйте потреби державних структур тощо.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році — -25,3 а найтеплішим у 2002 — +9,3.