1 лютого: народний календар і астровісник

Міняємо січень на крутень, який товар принесе з собою Макар і тікаємо з кухні.

Нещодавно святкували новорічні свята, а сьогодні вже перший день останнього місяця зими – лютого. Хоч за своїм характером він і найбільш непередбачливий, але сонце все одно повертає на весну, а день збільшується майже на три години. Як би не коверзувала зима, а «Лютневий сніг весною пахне», – казали наші пращури, а ще називали другий місяць року «крутнем», «зимобором», «бокогрієм», «криводорогом», «межнем» (тобто календарна межа між зимою й весною). У західних регіонах лютий називали «казибрідом» і «казидорогою» – від слова «казитися», тобто впадати в шаленство і лють. За великим рахунком лютий був останнім місяцем відпочинку для українців – незабаром мав початися новий хліборобський сезон.

Цього дня Церква вшановує пам’ять Макарія Великого Єгипетського, котрий жив у ІV столітті й був учнем Антонія Великого. У давнину казали: «Який Макар, такий і товар». Якщо погода ясна, - стверджує інше прислів’я, - то й весна буде красна, себто рання і тепла.

Іменини нині у Макара, Марка, Федора, Арсенія, Петра, Миколи.

8-9 місячні дні. О 2:29 Місяць переходитиме в знак Тільця, а також проходитиме по позиції Урану. Події та обставини цього дня мають показати, чи присутнє в вашому житті диво, і якого воно ґатунку — зі знаком плюс, чи мінус. Все, що здасться сьогодні привабливим, гарним, добрим, все що порадує або ж здасться корисним, не пропускайте повз себе і не минайте його стороною. Дуже поганий день для перебування на кухні. Сходіть у ресторан, на концерт, до спортзалу чи в гості. Затишних вихідних!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1956 році – -28,8 а найтеплішим у 2002 –+8,4.