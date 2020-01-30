В Україні стартував проєкт "Живі Письменники"

В Україні у четвер, 30 січня, стартувала всеукраїнська акція #ЖивіПисьменники, спрямована на інтерактивне залучення учнів у процес вивчення української літератури.

Про це повідомляє Український інститут книги у Facebook.

“Сьогодні, 30 січня, на Youtube-каналі Інституту книги опубліковано перше відео акції #ЖивіПисьменники”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, для учнів і вчителів початкової школи, бібліотекарів та батьків експерти з дитячого читання створено серію матеріалів для роботи з сучасною українською дитячою літературою. Їх можна використати у навчальному процесі та позакласній роботі. Це відеоролики про українських дитячих письменників, які входять в оновлену шкільну програму, методички та презентації з розробками елементів уроку.

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Відео - це інтерв’ю із сучасними, “живими” письменниками, які є актуальною й запитуваною частиною формування культурної ідентичності школярів. Вони презентують всю Україну від Луганщини до Закарпаття, пропонують сучасні сюжети, розповідають цікаві факти про творчість, читання, ігри зі словами.

Організатори акції #ЖивіПисьменники - Український інститут книги за підтримки Міністерства освіти і науки України та простору української дитячої книги БараБука.