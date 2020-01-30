У Миколаївському зоопарку зацвіли підсніжники

В Миколаївському зоопарку почалося масове квітування підсніжників.

Про це йдеться на сторінці зоопарку у Facebook.

"Січневе ноу-хау природи! В Миколаївському зоопарку почалося масове квітування підсніжників!", - повідомили працівники зоопарку і виклали фото цих ніжних квітів.

Варто зазначити, що ці квіти, як правило, розцвітають у березні.

Але цієї зими у Миколаєві жодного разу не випав сніг, температура повітря у січні коливається від мінус 2 градусів вночі і до плюс 10 вдень.