31 січня: народний календар і астровісник

Нині Афанасія і Кирила; куди котиться сонце, чому треба прибрати ялинку і навіщо рахувати до ста.

Сьогодні останній день січня; що ж: як казали колись у давнину, “не до ковбаски, а до красного яєчка сонечко котиться...”, — себто, поволі повертає вже на весну. Дні стають відчутно довшими, а сонце на видноколі все яскравішим. До речі, нині Сонце на 40 % яскравіше, ніж було в момент запуску реакцій ядерного синтезу мільярди років тому. Вік нашого денного світила — приблизно 4,6 млрд років і це такий собі середній вік, а попереду в нього ще приблизно 5-6 мільярдів років повноцінного життя. Упродовж усього цього часу ядро Сонця поступово нагріватиметься через те, що в ньому накопичується і спресовується гелій. Ця енергія підіймається з самісіньких надр Сонця і випромінюється з його поверхні, тому під час розігрівання ядра світимість Сонця збільшується. Тож Сонце неухильно з кожним роком ставатиме більш яскравим, на Землі ставатиме спекотніше. Зараз світило стабільно синтезує гелій із водню в своєму ядрі. Через пару мільярдів років, тоді, коли яскравість світила стане на 10% яскравішою, а температура на Землі збільшиться на критичні 5 градусів — полярні шапки розтануть, що викличе екологічну катастрофу, повітря стане надзвичайно сухим. А ось через 3,5 млрд років, коли яскравість Сонця збільшиться ще на 40% у порівнянні з сьогоднішнім днем, почнеться найгірше: океани випаруються, осад, що знаходиться на їхньому дні, оголиться і почне пропікатися Сонцем. Поступово він виділятиме накопичений у ньому двоокис вуглецю (парниковий газ). Атмосфера на Землі стане дуже подібною до тієї, яка нині на Венері й складатиметься практично повністю з діоксиду вуглецю. Що буде далі — про те й говорити страшно. Ось така ду-у-же далека й невтішна постапокаліптична перспектива...

А за церковним календарем сьогодні святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Александрійських. Сьогодні — останній термін, коли потрібно прибрати новорічну ялинку. Якщо цього не зробити, матимете проблеми з фінансами в другій половині року.

З іменинами вітайте Афанасія, Кирила, Марію, Михайла, Євгена.

Нині 7-8 місячні дні, Місяць продовжує буцатися з Овном. Адреналіновий день, тому, якщо кортітиме щось швидко зробити не думаючи, на автоматі, до того ж щось важливе, ліпше затримати дихання, а потім спокійнісінько порахувати до 100. А потім вже щось робити, щось обіцяти тощо. Доречними будуть емоційна стриманість, обачливість, розважливість. Снам варто довіряти, вони свідчитимуть про ваш духовний стан. Переможе той, хто зможе себе контролювати. П’ятнична настанова: “Якщо годиш Богу так, як сам хочеш, то й Він заплатить тобі, як схоче; а якщо служиш Богу так, як Він хоче, тогди Господь заплатить тобі, як ти хочеш. Один святий чоловік сказав”.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1954 році – -25,2 а найтеплішим у 2015 – +8,1.