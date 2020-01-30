Кінофестиваль “Молодість” оголосив прийом заявок

49-й Київський міжнародний кінофестиваль “Молодість”, що відбудеться з 30 травня по 7 червня 2020 року, відкрив приймання заявок на участь у Національному конкурсі.

Про це повідомляється на офіційному сайті кінофестивалю.

“До участі у Національному конкурсі допускаються українські короткометражні фільми (ігрові, документальні, анімаційні) або вироблені у копродукції у 2019-2020 роках. Кінцевий термін приймання заявок – 15 березня 2020 року”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, подати свій фільм можна на головній сторінці сайту кінофестивалю або заповнившиаплікаційну форму. Водночас зауважується, що спочатку передбачена реєстрація на сторінці “Молодості” у Filmchief.

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Докладніше про умови участі у кінофестивалі - у розділі “Регламент”.