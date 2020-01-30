Посольство України нагадало Еллен Дедженерес, що гопак - український танець

Посольство України в США відреагувало на публікацію телеведучої популярного американського шоу The Ellenshow Еллен Дедженерес, яка назвала Ансамбль танцю України імені Павла Вірського “російським”.

Відповідне звернення опубліковано на сторінці українського диппредставництва у Facebook.

“Шановна Еллен, українці - великі шанувальники шоу Еллен Дедженерес. До вашого відома, відео, яке ви опублікували в Instagram, насправді є відомим танцем "Гопак", який є українським, а не російським. І будьмо чесними, росіяни ніколи так не станцюють. Наш український ансамбль танцю Вірського (Національний ансамбль танцю України ім.П.Вірського), який є на цьому відео, може довести це у вашій студії”, - йдеться у публікації посольства України в США.

У посольстві також закликали охочих долучитися до заклику.

“Посольство вже приєдналось до заклику самих учасників ансамблю та пропонує кожному перейти за посиланням (або ж тегнути сторінку Ellen DeGeneres Show у своєму пості) і залишити коментар, що гопак є українським танцем, а не російським”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, Дедженерес зробила в Instagram репост відео з російської сторінки Lookatthisrussian ("Подивіться на цих росіян"). На ньому учасники Ансамблю танцю України імені Павла Вірського готуються до концерту.

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У коментарях під репостом Дедженерес з’явилося вже безліч закликів невдоволених користувачів з ремарками до публікації.

Як відомо, Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського — національний художній професіональний колектив України, що базується в Києві.

Основу репертуару ансамблю становлять старовинні й сучасні танці різних регіонів України. Показовою рисою ансамблю є широке відображення сучасної тематики та творче використання спадщини народного танцю.