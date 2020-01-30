Посольство України нагадало Еллен Дедженерес, що гопак - український танець
Відповідне звернення опубліковано на сторінці українського диппредставництва у Facebook.
“Шановна Еллен, українці - великі шанувальники шоу Еллен Дедженерес. До вашого відома, відео, яке ви опублікували в Instagram, насправді є відомим танцем "Гопак", який є українським, а не російським. І будьмо чесними, росіяни ніколи так не станцюють. Наш український ансамбль танцю Вірського (Національний ансамбль танцю України ім.П.Вірського), який є на цьому відео, може довести це у вашій студії”, - йдеться у публікації посольства України в США.
У посольстві також закликали охочих долучитися до заклику.
“Посольство вже приєдналось до заклику самих учасників ансамблю та пропонує кожному перейти за посиланням (або ж тегнути сторінку Ellen DeGeneres Show у своєму пості) і залишити коментар, що гопак є українським танцем, а не російським”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, Дедженерес зробила в Instagram репост відео з російської сторінки Lookatthisrussian ("Подивіться на цих росіян"). На ньому учасники Ансамблю танцю України імені Павла Вірського готуються до концерту.
У коментарях під репостом Дедженерес з’явилося вже безліч закликів невдоволених користувачів з ремарками до публікації.
Як відомо, Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського — національний художній професіональний колектив України, що базується в Києві.
Основу репертуару ансамблю становлять старовинні й сучасні танці різних регіонів України. Показовою рисою ансамблю є широке відображення сучасної тематики та творче використання спадщини народного танцю.