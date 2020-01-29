Дебютанти Українського балу у Відні вальсуватимуть під спів Христини Соловій

Дебютанти Українського благодійного балу, який пройде 15 лютого у Відні, танцюватимуть віденський вальс під мелодію пісні "Тримай", яку наживо виконуватиме популярна українська співачка Христина Соловій.

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу повідомила Лідія Акришора, голова "Товариства української молоді в Австрії" (ТУМА), яке є організатором культурного заходу.

"За правилами віденських балів вечір відкривають дебютанти полонезом та віденським вальсом. На п’ятиріччя балу, яке буде цього року, українська співачка та автор-виконавець Христина Соловій виконає наживо пісню "Тримай". Саме під її романтичні мелодії дебютанти танцюватимуть віденський вальс", - розповіла Акришора.

Як і всі попередні роки, організатори Українського благодійного балу обіцяють цікаве поєднання віденської класики та українського шарму. У 2020 році бал значно розширить свою локацію та відбудеться у самому центрі Відня – палаці Ферстель (Palais Ferstel) та кафе Централь (Café Central) – найкращих туристичних принадах австрійської столиці.

"Спеціально для цьогорічного балу віденська дизайнерка Niely Hoetsch розробила аксесуари для дебютанток – тіари та браслети. Минулого року її прикраси ідеально пасували до концепції балу – стримані та елегантні тіари з квітами та листочки символізували популярні елементи української вишивки. Дебютантки на паркеті в Палаці Ферстель красуватимуться в сукнях від дизайн-студії Оксани Полонець, сукні якої завдяки унікальному стилю впізнають не тільки в Україні, але й за кордоном", - зазначила організаторка.

Відкриватиме Український благодійний бал солістка Національної опери України, заслужена артистка України Суcанна Чахоян. Беззаперечною родзинкою програми стане також виступ віртуоза-скрипаля, фіналіста програми "Україна має талант" Олександра Божика.

На балу публіку розважатиме своїми мелодіями вже добре знаний австрійський оркестр Ziehrer Hofball Orchester, який добре розуміється на бальних традиціях і не один раз супроводжував віденські бали. Саме вони торік підкорили відвідувачів українським танго “Гуцулка Ксеня” у класичному виконанні. Цього року в їх симфонічному аранжуванні звучатимуть “Ніч яка місячна”, “Ой чий там кінь стоїть”, “Місто спить”, “Тримай”, “Як тебе не любити, Києве мій”.

"Джазовий та грайливий настрій на Українському балу забезпечить гурт Vienna Jazz Melange, до складу якого входить Сузанна Штокхаммер та першокласні джазові музиканти. Справжнім "хайлайтом" вечора минулого року став виступ українського співака Олега Скрипки з композицією “Черемшина” у супроводі гурту. Аранжування пісні написав український DJ Петро Амбрик", - повідомила голова ТУМА.

Після офіційної програми та другого танцю дебютантів прозвучить традиційне Alles Walzer - і на паркет до танцю будуть запрошені усі гості балу. Також для всіх поціновувачів різноманітної музики – на Українському балу працюватимуть кілька залів із латино-американською та джазовою програмою у супроводі солістки Олени Гойняк та саксофоніста Олега Огнівчука. Крім цього, для гостей проводитимуться танцювальні майстер-класи від чемпіонів Австрії 2016 року Костянтина та Надії Панченків, а опівночі весь зал затанцює традиційну кадриль.

Більш детальніше про Український благодійний бал та участь у ньому можна дізнатися за посиланням.