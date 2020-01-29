Харків'яни на благодійному концерті зібрали гроші для онкохворих

У Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. Лисенка відбувся "Найрідніший концерт”, гроші від якого спрямують на допомогу онкохворим.

Про підсумки цієї благодійної акції кореспонденту Укрінформу розповіла піар-менеджер проєкту Тетяна Ландесман.

"Цей благодійний концерт зібрав 1,5 тисячі глядачів, які оплесками зустріли відомих музикантів. Це дует 5'NIZZA (Сергій Бабкін та Андрій Запорожець), Сергій Жадан, Ната Сміріна, Марія Чайковська, Agata Vilchyk GROUP, Олег Каданов, Ната Кот і Юність Юнга. Крім найвідоміших своїх хітів, музиканти підготували композиції в новій обробці спільно з "Хором Самотніх Сердець Сержанта Пеппера". Вони виступили з метою підтримати людей з онкодіагнозом, зокрема арт-директорку культурного центру ART AREA ДК Альону Воробйову", - зазначила Ландесман.

"Найрідніший концерт" у Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За її словами, гроші від продажу квитків будуть передані на лікування Альони Воробйової, а також, за її рішенням, на закупівлю медичного обладнання до Харківського обласного центру онкології

"Це приблизно 75 тис. грн. Серед іншого, центру дуже потрібен венозний сканер, та штативи", - пояснила Ландесман

150 квитків - 10% місць у залі - організатори концерту безкоштовно передали людям з онкодіагнозами та тим, які вже подолали хворобу, а також волонтерам і лікарям.

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"На думку самої Альони, яка за допомогою друзів-фотографів створює арт-бук - своєрідний щоденник, де змальовує особисті переживання та зміни на шляху боротьби з раком, треба зняти з цієї хвороби фатальний ореол. Хворих зазвичай поглинає почуття провини, а суспільство відокремлює стіною тих, що борються з хворобою, від здорових. А люди просто мають підтримувати й залишатися поруч", - переконана Ландесман.