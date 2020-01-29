29 січня: народний календар і астровісник

Що чекати від Петра Вериги, для чого шукати щасливе дерево і чи піддаватися марсіанським спокусам.

За церковним календарем сьогодні Поклоніння чесним веригам (тобто кайданам) апостола Петра. В народі цей день називали Петром Веригою. З ним не пов’язані будь-які обряди, хіба що жінки остерігалися прати білизну. Вважалося, що «На Петра Вериги половина снігу, половина криги» чи «На Петра Вериги розбиваються криги». Саме ця обставина змушувала селян, особливо лісової зони, прискорювати заготівлю деревини для житла. У наших предків було правило: вирубку лісів проводити не будь-коли, а лише взимку, «як дерево спить». Вважалося, що рубати живого друга, коли починається сокорух, – великий гріх. Найкраще, на їхню думку, робити це «в період спокою» – з січня і до середини березня, «бо дереву в цей час не болить». Заготовляти деревину починали переважно в так звані «чоловічі» дні – вівторок і четвер. Існувала й така прикмета: «Щасливе те дерево, навколо якого сніг обтанув». Під час вибору дерев на будівництво практикували й постукування стовбурів обухом сокири: дзвінкий звук був ознакою гарних властивостей дерева, глухий – поганих. Коли рубали перше дерево, на його пень слід було покласти гроші й шматочок хліба, а в майбутньому на цьому місці годилося посадити нове.

З Петра Вериги обов’язково чекали відлиги. Ми ж вже нічого не чекаємо, хіба що, трішечки снігу. Або весни.

Іменинник сьогодні Петро.

5-6 місячні дні. Наш настрій сьогодні нестійкий. Місяць зростатиме впродовж двох тижнів, тож не забувайте про чітке формулювання планів та ідей, які хотіли б утілити впродовж не тільки найближчого часу, але й протягом усього року. Подієвий потік цього тижня неспокійний і нестабільний. Тому, хто позбавлений лідерських якостей, а також “підприємницької жилки”, краще сидіти десь на узбіччі, тихо-мирно займаючись своїми справами, не спокушаючись чимось грандіозним і заманливим. Упродовж січня й половину лютого Марс рухатиметься по знаку Стрільця, тож енергія буде спрямована на досягнення успіху в зовнішньому світі. Але, як саме захищатися, як добиватися свого, як розподіляти власні сили — кожному вирішувати окремо, з огляду на те, яке положення займає Марс в карті нашого народження.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1909 році – -22,5 а найтеплішим у 2002 — +9,9.