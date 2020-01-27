Під Ужгородом росте плантація цінного хвойного дерева, завезеного 112 років тому

Під Ужгородом росте плантація цінного хвойного дерева, завезеного 112 років тому

Укрінформ
На Закарпатті, неподалік Ужгорода, лісівники проводять заготівлю насіння та посадкового матеріалу дугласії — хвойного дерева, що сягає у висоту 100 метрів та росте до 1 тисячі років.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатського обласного управління лісовим та мисливським господарством.

“На території лісфонду Кам’яницького лісництва в Ужгородському районі росте цінна хвойна порода, завезена з Північної Америки та посаджена 112 років тому. Дугласія швидко розростається і належить до довговічних порід дерева. Середній вік — близько 800-1000 років. Дерево дугласії може сягати у висоту 100-110 метрів, а діаметр стовбура, зазвичай, не перевищує п'яти метрів”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, дугласія зелена, вона ж псевдотсуга Мензіса, є одним із найперспективніших екзотів, який широко впроваджується в насадження в західній Європі.

Насадження дугласії які зростають в урочищах «Перехресток» та «Зелена» на території лісфонду Кам’яницького лісництва ДП «Ужгородське ЛГ» вражають своєю величчю та могутністю.

Тут дерева сягають у висоту більше ніж 40 метрів, та до метра в діаметрі. Перші дугласії були посаджені в 1908 році і дають якісний та кількісний приріст. Дугласія зелена одна з самих швидкорослих інтродукованих деревних порід, яка повністю акліматизувалась в умовах Закарпаття. Дерево має могутню кореневу систему, тож ця порода не страждає від вітровалів.

У порівнянні з місцевими лісоутворюючими породами дугласія не погіршує, а в багатьох випадках покращує фізико-механічні властивості ґрунтів, а також покращує їх водно-фізичні властивості. В умовах Закарпаття порода є стійкою до захворювань та ентомологічних шкідників.

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Змішані буково – дугласієві деревостани сприяють кращому розкладу підстилки, збільшують вітростійкість насаджень, підвищують родючість ґрунту.

Наразі лісівниками здійснюється заготівля насіння та посадкового матеріалу безпосередньо в межах ділянки, для розмноження та впровадження цієї стійкої породи на свіжих зрубах в межах Кам’яницького лісництва.

Фото: zakarpatlis.gov.ua

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