Під Ужгородом росте плантація цінного хвойного дерева, завезеного 112 років тому

На Закарпатті, неподалік Ужгорода, лісівники проводять заготівлю насіння та посадкового матеріалу дугласії — хвойного дерева, що сягає у висоту 100 метрів та росте до 1 тисячі років.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатського обласного управління лісовим та мисливським господарством.

“На території лісфонду Кам’яницького лісництва в Ужгородському районі росте цінна хвойна порода, завезена з Північної Америки та посаджена 112 років тому. Дугласія швидко розростається і належить до довговічних порід дерева. Середній вік — близько 800-1000 років. Дерево дугласії може сягати у висоту 100-110 метрів, а діаметр стовбура, зазвичай, не перевищує п'яти метрів”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, дугласія зелена, вона ж псевдотсуга Мензіса, є одним із найперспективніших екзотів, який широко впроваджується в насадження в західній Європі.

Насадження дугласії які зростають в урочищах «Перехресток» та «Зелена» на території лісфонду Кам’яницького лісництва ДП «Ужгородське ЛГ» вражають своєю величчю та могутністю.

Тут дерева сягають у висоту більше ніж 40 метрів, та до метра в діаметрі. Перші дугласії були посаджені в 1908 році і дають якісний та кількісний приріст. Дугласія зелена одна з самих швидкорослих інтродукованих деревних порід, яка повністю акліматизувалась в умовах Закарпаття. Дерево має могутню кореневу систему, тож ця порода не страждає від вітровалів.

У порівнянні з місцевими лісоутворюючими породами дугласія не погіршує, а в багатьох випадках покращує фізико-механічні властивості ґрунтів, а також покращує їх водно-фізичні властивості. В умовах Закарпаття порода є стійкою до захворювань та ентомологічних шкідників.

Змішані буково – дугласієві деревостани сприяють кращому розкладу підстилки, збільшують вітростійкість насаджень, підвищують родючість ґрунту.

Наразі лісівниками здійснюється заготівля насіння та посадкового матеріалу безпосередньо в межах ділянки, для розмноження та впровадження цієї стійкої породи на свіжих зрубах в межах Кам’яницького лісництва.

Фото: zakarpatlis.gov.ua