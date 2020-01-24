Українські архітектори отримали престижну міжнародну нагороду

Архітектурна студія Сергія Махна отримала престижну міжнародну нагороду International Design Awards за проєкт "Дім Шкруба" - будинок в українсько-японському стилі.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці студії у Facebook.

"У нас є дві новини: очікувана й дуже очікувана. Сьогодні нашій студії виповнилось 17 років. І сьогодні ж в подарунок ми отримали перемогу на світовій арені не тільки для студії, а й для всього українського дизайну. Наш "Дім Шкруба" виборов "золото" міжнародного конкурсу International Design Awards - перше в цій нагороді для студії і цьогоріч - єдине для українців", - зазначається у повідомленні.

Дім в українсько-японському стилі//Фото: Сергій Кадулін

Як повідомляє видання "Хмарочос", у 2019 році архітектор Сергій Махно закінчив реконструкцію будинку для своєї родини за власним проєктом, створивши оселю в українсько-японському стилі.

Двоповерховий будинок площею 370 квадратних метрів розташований у смт Козин Київської області. Проєкт має назву "Дім Шкруба". Це вигадане слово, яким одне одного називають Сергій і його дружина Влада. Подружжя має трьох синів: Хікару, Тадао та Івана.

Махно придбав вже готовий будинок, реконструював його та зробив перепланування приміщень. Архітектора надихнула японська культура, зокрема сабі-вабі – естетична категорія, яка пропагує красу простих і природних речей, а також речей зі слідами часу.

До будинку веде кам’яна стежка. У саду, де ростуть японські клени та сакури, встановлено українську зооморфну кераміку.

Дах зроблено із солом’яної стріхи. Стіни обмазано глиною, у техніці, яку використовували в українських хатах-мазанках. Одну зі стін у вітальні оздоблено деревом: тут Махно розмістив свою колекцію української кераміки, яку почав збирати ще у дитинстві.

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Дім має дві кухні. У мінімалістичній відкритій кухні – гуцульський дерев’яний стіл 1935 року, придбаний на барахолці. Закриту кухню оформили за українськими звичаями: над столом є мисник – традиційні полиці для посуду. Фартух кухні оздоблено авторською керамічною плиткою Махна. Так само плиткою власного дизайну Махно оформив сходи на другий поверх.

На другому поверсі розташовано спальні для усіх мешканців. Коридор-галерея закінчується балконом із видом на вітальню й сад. Із оздоблення тут є керамічна плитка XVI століття.