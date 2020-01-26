26 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні зимового Єрміла; де буде сильна тяга, а де — тріщатиме і готуємося до несподіваних ситуацій.

Сьогодні мучеників Єрміла і Стратоніка, які жили на початку 4 століття за імператора Лікінія в Сингідоні (Бєлград). Єрміл був дияконом, проповідував християнство. Незабаром його схопили і кинули до в’язниці. Одним із його тюремних охоронців був Стратонік. В дитинстві Єрміл і Стратонік товаришували, потім їхні шляхи розійшлися, вони втратили зв’язок. Стратонік не міг без сліз дивитися на страждання і муки друга. Спочатку він лише як міг допомагав йому, а потім привселюдно зізнався, що теж християнин. Мучителі кинули його у в’язницю до Єрміла. Чоловіків немилосердно катували, а потім зашили в рибальські сіті й кинули в Дунай. Невдовзі їх знайшли християни і поховали. Ось така сумна і зворушлива історія, ілюстрація незрадливої вірної дружби.

Наші пращури цього дня підмічали: якщо пес спить більше, ніж звичайно, знехотя рухається й перестає гавкати – бути потеплінню. Яскраві червоні присмерки – до холоднечі. Якщо ліс тріщить – бути сильним морозам. А коли шумить – незабаром буде відлига. Сильна тяга в печі віщувала мороз, а слабка – потепління.

Іменинники сьогодні Петро, Яків.

2-3 місячні дні. Нещодавно ми перейшли не тільки в новий місяць за місячним календарем, але й у новий рік. З чим пов’язаний цей молодик? Найперше, з темою свободи і простору за межами кордонів старих правил і шаблонів, передбачуваності та гарантій безпеки. Звичний порядок може змінитися хаосом, колишні точки опори, що здавалися непорушними — ненадійним хисткими ґрунтом. Але, це як один із варіантів. Можливий і інший, більш оптимістичний, якщо ваші попередні напрацювання настільки незаперечні, що дозволятимуть вийти на інший, більш вищий рівень, надаючи можливість співробітництва зі світом на більш кращих, продуктивних умовах. Несподівані ситуації, несподівані зустрічі, несподівані рішення — все це можливо в ці дні. Кожен може стикнутися з парадоксальними ситуаціями, які не зможе контролювати. Як ви поведетеся, як діятимете за нових несподіваних обставин — і буде ілюстрацією ваших персональних можливостей на найближчий рік. Тож вдалих рішень, а ще не забувайте про відпочинок.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1891 році – -22,4, а найтеплішим у 1975 – +6,7.