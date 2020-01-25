25 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні Тетяни і Савиндан; виглядаємо з вирію птахів, чи дощитиме влітку і що не любить пані Миша.

Цього дня Церква згадує мученицю Тетяну, а також святителя Саву, архієпископа Сербського. Тетяна народилася в родині знаного римського сановника, котрий таємно сповідував християнство. Дівчина відмовилася виходити заміж, була висвячена в дияконіси і присвятила все своє подальше життя служінню братам і сестрам по вірі. Коли почалися гоніння на християн за часів малолітнього імператора Александра Севера, її було схоплено разом з іншими християнами та піддано різним жахливим тортурам, про які власне можна прочитати в «житії» святої. Стоячи на межі між життям і смертю, свята лише молилася про прощення мучителів. Щодо Сави, то в Сербії він вважається найшановнішим святим. Його ім’ям називають все, що завгодно: від шкіл і лікарень до сорту хліба, а нинішній день – Савиндан – теж названо на його честь.

Цього дня селяни підмічали: «Якщо вигляне сонце, то рано прилетять птахи з вирію, а коли сніжно, то влітку дощитиме». Або: «З’являються навколо сонця чи місяця райдужні кола – найближчої доби погода погіршиться».

Іменини сьогодні в Тетяни, Сави, Петра, Євпраксії.

З новим роком! Сьогодні 1-2 місячні дні, Місяць оновився у Водолії. Починається “великий перехід”, закладаються підвалини дуже цікавих змін, початок яких побачимо вже наприкінці квітня — початку травня. Цьому сприятиме по-перше, той факт, що Сатурн увійде до Водолія, а по-друге, розпочнеться новий цикл Юпітера і Сатурна — 20-річний цикл втілення ідей, розвитку тривалих життєвих конструкцій і структур. Зауважте, нині всі рішення ухвалюватимуться “не з жиру”, а з практичної доцільності. Завдання — вижити, перемогти в кризових важких обставинах. Якщо вдасться — віват переможцю! Коли ж ні... Тоді доведеться шукати нові ходи й розробляти нову стратегію вкупі з тактикою. Але вішати носа в будь-якому випадку не треба. Пані Миша цього не любить.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1892 році – -25,6, а найтеплішим у 1932 – +6,5.