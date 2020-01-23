У Трампа вирішили обмежити "пологовий туризм": нові правила запрацюють вже завтра

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила нові правила для отримання туристичної візи з метою обмежити "пологовий туризм".

Про це повідомляє AP.

"Адміністрація Трампа у четвер запровадила нові візові правила, спрямовані на обмеження "пологового туризму", за яким жінки їдуть до США для пологів, щоб їхні діти могли отримати американське громадянство", - йдеться у повідомленні.

Тепер заявникам буде відмовлено у туристичній візі, якщо вони не зможуть довести, що мусять приїхати до США, щоб народити з медичних причин, і що у них є гроші, щоб заплатити за процедури.

Нові правила набудуть чинності у п'ятницю.

Раніше повідомлялось що президент США Дональд Трамп може розширити список країн, громадянам яких буде обмежений в'їзд до Штатів. Проєкт, який розглядає адміністрація Трампа, передбачає імміграційні обмеження щодо цих семи країн, але не обов'язково повністю забороняє всім їх громадянам в'їзд до США - обмеження можуть стосуватися лише, наприклад, певних урядових чиновників або певних типів віз.