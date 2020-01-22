Експерти підтвердили справжність автопортрета Ван Гога

Автопортрет Ван Гога, який багато років змушував фахівців сумніватися, визнали справжнім.

Про це повідомляє NOS.

"Музей у Норвегії придбав твір у 1910 році. Сумніви, що це дійсно автопортрет Вінсента Віллема ван Гога, були з початку 1970-х. Саме тому у 2014 році полотно відправили в Амстердам для дослідження в музеї Ван Гога", - йдеться у повідомленні.

Сумніви в авторстві портрета були через використання більш похмурих кольорів, ніж в інших роботах митця.

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Зазначається, що фахівці дійшли висновку, що твір справжній. Дослідники навіть змогли визначити, коли він був написаний: у 1889 році, коли Ван Гог лікувався від психозу в психіатричній клініці. Зокрема, у листі до брата він написав, що намагався малювати, коли був хворий.

Побачити цей автопортрет можна в музеї Ван Гога в Амстердамі до 24 травня. Потім він повертається до Норвегії.