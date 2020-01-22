Львів'янка стала призеркою міжнародного конкурсу краси серед жінок за 50

Львів'янка стала призеркою міжнародного конкурсу краси серед жінок за 50

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Укрінформ
57-річна львів'янка Оксана Бобошко-Вандерховен стала призеркою міжнародного конкурсу краси для зрілих жінок Grandma Universe 2020, який проходив у столиці Болгарії Софії.

Про це призерка написала на своїй сторінці у Facebook.

"Головна корона дісталась достойній представниці з Єстонії. Я ж стала призеркою і виборола титул Grandma International", - повідомила Бобошко-Вандерховен.

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Автором одягу для претендентки стала львівська дизайнерка Марта Ваххольц. Одну з вечірніх суконь, створених нею за ескізами Оксани Лозинської, прикрашають принти з портретом Лесі Українки та цитатами з віршів української поетеси.

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