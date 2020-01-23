23 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Григорія; кого нині зазивати, де взяти іній і напередодні молодика позбавляємося від усього зайвого.

Нині в нас Григорія Нісського — знаного отця Церкви, філософа, богослова. До того ж, він був молодшим братом самого Василія Великого, близьким товаришем іншого Григорія – Богослова. Григорій Ніський жив у 4 столітті. Був одружений. У порівнянні з Василієм Великим мав набагато м’якший характер і був позбавлений ораторського хисту. У боротьбі з єресями допомагав брату не так як діяч і організатор, а радше як письменник і богослов. Цікавою є позиція святого щодо паломництва на Святу Землю. За декілька років до смерті він сам здійснив подібну подорож, але, так само як і Микола Гоголь, був дуже розчарований побаченим. «Навіщо прагнути здійснювати те, що не робить тебе ні блаженним, ні ближчим до Царства Небесного? Хіба Господь заповідав нам мандрувати в Єрусалим і називав це доброю справою? Якщо твоя душа сповнена лукавства, то хоча б ти і був на Голгофі чи на горі Масличній, або ж під пам’ятником Воскресіння, – ти так само далекий від прийняття Христа в себе, як і той, хто не сповідував і початку віри».

У народі Григорія називали «Грицем-літозазивачем» і по цьому дню визначали, яким буде літо. Тому, так і казали: «Який день – таке й літо», «Іній на стіжках – на мокрий рік».

З іменинами вітайте Григорія, Дарку, Павла, Макара, Анатолія.

29 місячний день, Місяць у Козерозі, завтра близько опівночі настане молодик і розпочнеться новий рік за місячним календарем. Небеса нині відкриті, космічна енергія надзвичайно потужна. Від учорашнього полудня по полудень сьогоднішній декому підвернеться чудовий шанс знайти той єдино правильний шлях, який вестиме не тільки впродовж року, але значно триваліше, і на якому можна буде багато чого досягти. Натомість від полудня сьогоднішнього дня і до полудня дня завтрашнього, обставини можуть вивести нас на той шлях, де можна й “коня втратити”, тож треба бути дуже уважними... Один із кращих днів для того, щоб від чогось позбавитись: непотрібних речей, хвороб, психологічних проблем.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1942 році – -26,0, а найтеплішим у 1899 – +9,0.