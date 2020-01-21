Оззі Осборн заявив, що страждає на хворобу Паркінсона
Про це він заявив в інтерв'ю Good Morning America.
"Я невдало упав і мусив зробити операцію на шиї, яка негативно вплинула на мої нерви. Потім мені розповіли, що я маю легку форму (хвороби Паркінсона — ред.)", - сказав Осборн.
За словами його дружини, йдеться про вторинний паркінсонізм, який впливає на нерви людини.
.@ABC NEWS EXCLUSIVE: Rock legend @OzzyOsbourne sits down with @RobinRoberts and breaks his silence about his private health battle with Parkinson's disease. https://t.co/tYd0K3rQet pic.twitter.com/ANaS82xakY— Good Morning America (@GMA) 21 січня 2020 р.
Зазначається, що через лікування вдома співак був змушений скасувати своє світове турне.
Як відомо, хвороба Паркінсона є повільно прогресуючим хронічним неврологічним захворюванням, яке притаманне особам літнього віку.
Фото: stuff.co.nz