Оззі Осборн заявив, що страждає на хворобу Паркінсона

Легендарний британський рокгітарист Оззі Осборн повідомив, що лікарі діагностували у нього хворобу Паркінсона.

Про це він заявив в інтерв'ю Good Morning America.

"Я невдало упав і мусив зробити операцію на шиї, яка негативно вплинула на мої нерви. Потім мені розповіли, що я маю легку форму (хвороби Паркінсона — ред.)", - сказав Осборн.

За словами його дружини, йдеться про вторинний паркінсонізм, який впливає на нерви людини.

Зазначається, що через лікування вдома співак був змушений скасувати своє світове турне.

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Як відомо, хвороба Паркінсона є повільно прогресуючим хронічним неврологічним захворюванням, яке притаманне особам літнього віку.

Фото: stuff.co.nz