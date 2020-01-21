Бренд Poustovit не братиме участі у 45-му сезоні Ukrainian Fashion Week

У 45-ому сезоні Ukrainian Fashion Week вперше за всі роки не братиме участі бренд Poustovit.

Про це повідомляється на Jetsetter.ua.

“Уже за кілька днів розпочнеться новий 45-ий сезон Ukrainian Fashion Week. А тим часом для всіх шанувальників української моди є прикра новина: цього разу бренд Poustovit вперше за всі роки не представить свою колекцію у межах Тижня”, - йдеться у повідомленні.

“Індустрія змінюється, й сучасна ситуація змушує нас рухатися вперед, шукати інноваційні рішення та змінювати традиційні підходи до бізнесу. Ми у пошуках нових форм комунікації та взаємодії дизайнера і нашої аудиторії. Ми цінуємо кожного, хто був стабільним у наших взаємовідносинах — наші клієнти, байєери, журналісти”, – коментують представники бренду – єдиного, який не пропустив жодного сезону UFW.

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У планах Poustovit – залишатися на українському ринку і розширювати міжнародну присутність. Нову колекцію FW’20-21 презентують у шоурумах Парижа, Мілана та Дюссельдорфа.