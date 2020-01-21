"Атлантида" Васяновича перемогла на кінофестивалі в Норвегії

Українська стрічка про Донбас "Атлантида" режисера Валентина Васяновича отримала головний приз кінофестивалю в Тромсо (Норвегія).

Про це повідомив режисер на своїй сторінці у Facebook.

Tromso International Film Festival проходив цьогоріч з 13 по 19 січня.

Дія фільму "Атлантида" відбувається у 2025 році — через рік після ймовірного закінчення війни на сході України. З контексту можна зрозуміти, що Україна перемогла, проте повернути життя на Донбасі до довоєнного дуже складно: бойові дії нанесли колосальну шкоду природі — затоплені шахти та зруйновані заводи отруїли землю та воду.

Фото з сайту tiff.no

Васянович працював над стрічкою як автор сценарію, режисер, оператор та співпродюсер. Продюсерами фільму є також Ія Мислицька та Володимир Яценко.

Кінопроєкт драми “Атлантида” є одним із переможців дев’ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку розміром 20 млн 835 тис. грн при загальній вартості виробництва фільму 41 млн 835 тис. грн. Виробництво стрічки здійснила “Студія Гармата фільм”.

Світова прем’єра фільму відбулась в офіційній конкурсній програмі 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю “Горизонти”, де стрічка здобула перемогу - Orizzonti Award for Best Film. “Атлантида” отримала також спеціальний приз журі 32-го Міжнародного кінофестивалю в Токіо та Гран-прі 26 Мінського міжнародного кінофестивалю “Лістапад”.